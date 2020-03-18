На очередной общей аудиенции Папа Франциск размышлял о значимости милосердия

В среду 18 марта Папа Франциск провел общую аудиенцию, которая по причине пандемии коронавируса прошла в форме видеотрансляции из Папской частной библиотеки в Апостольском дворце Ватикана. Продолжая катехетический цикл, посвященный евангельским Заповедям блаженства, он сосредоточил внимание на пятой заповеди: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф 5,7).

Речь в данном случае – пояснил Святейший Отец – идет о единственном благословении, в котором причина и связанное с ней обетование совпадают: человек милосердный сам может расcчитывать на милосердие. Об этом очень часто говорится на страницах Евангелия, свидетельствующего, что милосердие – это «душа Бога». Папа Франциск привел несколько цитат из Священного Писания, заявляющих о важности взаимного прощения. В Евангелии от Луки Иисус призывает: «Не судите, да не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете»(Лк 6,37). В Послании Апостола Иакова сказано, что «суд без милости [постигнет] не оказавшего милости»(Иак 2,13). В молитве «Отче наш» мы просим: «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф 6,12). Иисус, научая апостолов этой молитве, пояснил: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши, а если не будете прощать, то и Отец ваш не простит вам прегрешений ваших» (Мф 6,14-15). «Есть две вещи, которые нельзя разделить: прощение, которое мы даем, и прощение, которое мы получаем. Для многих людей, однако, это трудно совместить, они не в состоянии простить. Часто обрушившееся на них зло является настолько большим, что прощение кажется им сродни восхождению на высочайшую горную вершину, для которого необходимо прилагать неимоверные усилия. И тогда такой человек думает: это невозможно. Факт взаимности в том, что касается милосердия, указывает на необходимость изменения перспективы. Но сами по себе мы всё равно с этим не справимся: здесь необходима благодать Божия, о которой нам следует просить», – сделал вывод Понтифик.

Далее он обратил внимание на то обстоятельство, что в молитве «Отче наш» засвидетельствовано, что все без исключения люди – это должники и перед Богом, и перед братьями. «Всякий человек знает, что он не является таким отцом или матерью, мужем или женой, братом или сестрой, каким должен быть. Нам известно, что даже если мы не причинили зла, то всегда имеется недостаток добра, которое мы могли бы сделать, но не сделали. (…) Но именно эта наша немощь заключает в себе потенциал прощения! Мы – должники, и если, как мы уже слышали, к нам применят ту же меру, какую и мы применяем к другим, окажется весьма выгодным проявлять великодушие и прощать. Нельзя забывать, что каждый из нас сам требует прощения и терпеливого отношения. Вот тайна милосердия: прощая, мы сами прощены. Ведь Бог предваряет нас и прощает первый. Получая Его прощение, мы также становимся способными прощать. Таким образом наши немощи и слабости становятся поводом для того, чтобы открыться Царству Небесному в максимальной мере, чтобы вместить меру Божию, коей является милосердие».

Говоря о происхождении милосердия, Папа привел слова Иисуса: «Будьте милосерды, ибо милосерд Отец ваш Небесный»(Лк 6,36). «Чем в большей мере мы воспринимаем любовь Отца, тем больше любим сами. Милосердие – это не одно из многих измерений, это душа христианской жизни: нет христианства без милосердия. Если всё наше христианство не приводит к милосердию, это значит, что мы решительно сбились с пути: ведь милосердие – единственная истинная цель всякого духовного пути. Оно является одним из самых достойных плодов любви», – констатировал Предстоятель Вселенской Церкви и напомнил, что темой его самой первой встречи с верующими на молитве «Ангел Господень», которую он провел после своего избрания на Престол Святого Петра, стало как раз милосердие. Именно в этот момент, по его словам, он ясно осознал, что проповедь милосердия должна стать главным лейтмотивом его понтификата.

Завершая катехезу, Святейший Отец назвал милосердие той атмосферой, в которой христианин только и может существовать. «Мы слишком ничтожны, чтобы ставить условия, мы обязаны прощать, потому что сами нуждаемся в прощении», – сказал Папа Франциск.

По материалам Vatican News