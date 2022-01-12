На общей аудиенции в среду Папа призвал к защите достоинства трудящихся

На общей аудиенции 12 января, посвящённой святому Иосифу Труженику, Папа Франциск размышлял о достоинстве человеческого труда и защите прав работников, которые нередко подвержены эксплуатации и разным видам социальной несправедливости.

Обращаясь к паломникам в Зале Павла VI, Епископ Рима отметил, что в Палестине начала первого тысячелетия ремесло плотника была тяжёлым трудом, который «не обеспечивал больших заработков» и не считался благородным в глазах жителей Назарета. Соотечественники возмущались, когда Иисус, «сын плотника», начал проповедовать и учить в синагоге: «Откуда у Него такая премудрость и силы?» – задавались вопросом назаретяне, отметил Папа.

На весьма скромный доход Иосифа указывает тот факт, что, представляя маленького Иисуса в Храме, Мария и Иосиф могли пожертвовать только «пару горлиц или двух птенцов голубиных», как предписывал закон для бедных. Размышляя о жизни Иосифа и Иисуса, Святейший Отец говорил обо «всех рабочих мира», достоинство которых попирается, особенно «о тех, кто тяжело трудится в шахтах и на заводах»; кого эксплуатируют, принимая на нелегальную подработку без страховки и пенсии; «о жертвах труда; о детях, которых заставляют работать; о тех, кто роется на мусорных свалках в поисках чего-то полезного для обмена».

Правители должны обеспечить каждого человека возможностью заработать на хлеб насущный: этот заработок наделяет рабочих достоинством, подчеркнул Папа, напомнив, что многие молодые люди, отцы и матери тяжело страдают от безработицы; часто поиски работы становятся настолько драматичными, что лишают всякой надежды и охоты к жизни. В эти времена пандемии многие потеряли работу, а некоторые, раздавленные непосильным бременем, покончили с собой: «Сегодня я хотел бы вспомнить каждого из них и их семьи», – сказал Папа, призвав верующих в Зале Павла VI помолиться в тишине «о людях, которые находятся в отчаянии, потому что не могут найти работу».

Святейший Отец подчеркнул, что сегодня «недостаточно учитывается тот факт, что труд является неотъемлемым компонентом жизни, а также пути к святости». Работа – это не только орудие добывания средств к существованию: «Это также место, где люди проявляют себя, чувствуют себя полезными и усваивают великий урок конкретности, помогающий в духовной жизни».

К сожалению, отметил Папа Франциск, нередко труд становится «заложником социальной несправедливости» и из средства гуманизации превращается в экзистенциальную окраину. Всем стоит задаться вопросом: «С каким настроением мы выполняем нашу повседневную работу? Как справляемся с усталостью? Связываем ли мы свою деятельность только с нашей собственной судьбой или также с другими людьми?».

Епископ Рима подчеркнул, что «работа – это способ выражения нашей личности, которая по своей природе связана с отношениями», а также «способ проявления креативности», потому что каждый выполняет работу «по-своему», в своём стиле. «Прекрасно думать, что Сам Иисус работал и учился этому искусству у святого Иосифа», – отметил Папа, добавив, что сегодня перед нами стоят несколько вопросов:

«Что мы можем сделать для восстановления ценности труда? Какой вклад мы – как Церковь – можем внести, чтобы труд был освобождён от логики элементарной прибыли и стал фундаментальным правом и обязанностью человека, которые выражают и умножают его достоинство?»

В конце аудиенции Епископ Рима вознёс вместе с верующими молитву, которой Папа Павел VI вверял святому Иосифу Труженику всех, с трудом добывающих свой хлеб.



Источник: Vatican News