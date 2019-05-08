На общей аудиенции в среду 8 мая Папа Франциск проанализировал свой визит в Болгарию и Северную Македонию

Апостольский визит в Болгарию и Северную Македонию стал главной темой общей аудиенции, состоявшейся в среду 8 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск признался, что в Болгарию его привела живая память о святом Папе Иоанне ХХІІІ, который был направлен в эту страну в 1925 г. сначала в качестве Апостольского визитатора, а затем Апостольского делегата. «Вдохновленный его примером доброжелательности и пастырской любви, я встретил народ, призванный быть мостом между Центральной, Восточной и Южной Европой», — заявил понтифик и продолжил: «Избранным мною девизом поездки — Pacem in terris — я призвал всех идти общим путем братства. На этом пути я имел радость сделать шаг вперед, в частности во время встречи с Патриархом Болгарской Православной Церкви Неофитом и членами Священного Синода. Действительно, наше христианское призвание и миссия — оставаться символом и инструментом единства. И с помощью Святого Духа мы можем стать таким символом и инструментом, предпочитая то, что нас объединяет, тому, что разделяло в прошлом или разделяет еще и теперь».

Святейший Отец напомнил, что имя Христово в Болгарии было проповедано святыми Кириллом и Мефодием — Солунскими братьями, перед иконой которых он молился в православном соборе в Софии. Эти два миссионера греческого происхождения смогли «передать христианское послание славянским народам и создали алфавит, с помощью которого перевели на славянский язык Библию и литургические книги. И сегодня существует настоятельная потребность в самоотверженных и творческих евангелизаторах, дабы Евангелие пришло к тем, кто его еще не знает, и смогло заново оросить земли, в которых древние христианские корни усохли». «Именно используя эту перспективу я дважды совершал Евхаристию совместно с католической общиной Болгарии, призывая ее быть плодоносить и преисполниться надежды. Еще раз благодарю этот Божий народ, засвидетельствовавший свою крепкую веру и пламенную любовь», — добавил Папа и напомнил, что заключительным пунктом программы его визита в Болгарию стала общая молитва с представителями различных религий, в ходе которой группа детей возжгла свечи и лампадки — символ веры и надежды.

Говоря о своем визите в Северную Македонию, Папа Франциск подчеркнул, что в этой стране он явственно ощущал сильное духовное присутствие святой Матери Терезы Калькуттской, которая родилась в Скопье в 1910 г., была здесь крещена и здесь же научилась любить Иисуса. «В этой женщине, невысокой ростом, но, благодаря деятельности Святого Духа, преисполненной силы, мы созерцаем образ Церкви в этой стране и на других перифериях мира: малую общтину, которая с помощью Христовой благодати становится гостеприимным домом, в котором многие обретают экзистенциальное утешение. У Мемориала Матери Терезы я молился в присутствии других религиозных лидеров и большой группы бедняков. Я также благословил краеугольный камень посвященного ей святилища», — сказал Папа и добавил, что своим визитом он желал поддержать традиционную расположенность этой балканской страны становиться убежищем для различных этнических и религиозных групп, а также поблагодарить ее власти и граждан за согласие принять многочисленных мигрантов и беженцев в критический период 2015-2016 гг.

Святейший Отец заметил, что Северная Македония — это небольшая молодая страна, которой нужно расширять горизонты, не теряя притом своих корней. Именно по этой причине столь важной была его встреча в молодежью: «Это были юноши и девушки из различных христианских конфессий, а также других религий, объединенные однако желанием созидать в жизни нечто прекрасное. Я призвал их мечтать о великом и включаться в ‘игру’ подобно тому, как юная Агнес Годже Боянджиу – будущая Мать Тереза – смогла распознать глас Божий, звучащий в молитве и страждущей плоти наших братьев».

«Кроме свидетельств молодежи, в Скопье я также выслушал свидетельства священников и монашествующих: мужчин и женщин, принесших в дар Христу свою жизнь, — продолжил Папа. — Рано или поздно у них возникнет соблазн спросить: ‘Господи, чем может быть мой крохотный дар перед лицом больших проблем Церкви и мира?’. Поэтому я напомнил им, что малая закваска способна помочь подняться всему тесту, а малая толика благовония, если оно высококачественное и концентрированное, делает ароматной всю атмосферу вокруг».

Рассказывая о св. Мессе в Скопье, Понтифик остроумно заметил, что в ее ходе в одной из нынешних периферий Европы было явлено Божье чудо: несколькими рыбами и хлебами, преломленными и разделенными, был утолен голод множества людей.

«Вверим же Его непостижимому Провидению настоящее и будущее народов, которые я посетил в ходе своего визита. Призываю всех вас молиться Матери Божьей о благословении этих двух стран: Болгарии и Северной Македонии», — подвел итог своей катехезе Папа Франциск.

По материалам Vatican News