На общей аудиенции в среду 30 октября Папа Франциск размышлял о дарах Святого Духа направляющего христианскую миссию

На традиционной общей аудиенции в среду 30 октября, прошедшей на площади Святого Петра, Папа Франциск продолжил цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов, сосредоточив внимание на эпизоде евангелизаторской деятельности святого Павла в Македонии. При этом он особым образом подчеркнул роль направляющего миссию Святого Духа.

Эпизод начинается с описания видения апостола Павла, в котором некий македонец просит христианского миссионера отправиться в эту римскую колонию. Павел без колебаний едет туда в уверенности, что это Сам Бог призывает его. В македонском городе Филиппы апостол задержался на несколько дней, за которые успели произойти три важных события: евангелизация и крещение Лидии и ее семьи; арест Павла и его сотрудника Силы после того, как Павел изгнал злого духа из эксплуатируемой хозяевами служанки; обращение и крещение тюремного стражника.

«Проповедь Евангелия вначале достигает женщин, проживающих в городе Филиппы, в первую очередь ‘женщины из города Фиатир, именем Лидия, торговавшей багряницею, чтущей Бога…, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел’. Лидия приняла Христа, приступив к Крещению вместе со всей своей семьей, а также оказала гостеприимство посланникам Христовым, поселив Павла и Силу в своем доме. Здесь перед нами свидетельство прихода христианства в Европу и начало процесса инкультурации, который продолжается по сей день», — сказал Понтифик.

Однако же, обретя уют в гостеприимном доме Лидии, Павел и Сила очень скоро познали и холод темницы, куда были брошены за то, что во имя Иисуса освободили некую служанку, «одержимую духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим» (Деян 16,16). Ее раздосадованные хозяева привели апостолов к городским властям, обвиняя их в нарушении общественного порядка. «Павел оказался в тюрьме, но во время его заключения случилось ЧП, – продолжил Святейший Отец. – Вместо того, чтобы роптать, Павел и Сила принялись воспевать гимны Богу и их славословие пробудило нечто такое, что их освободило: когда они молились, землетрясение поколебало основания темницы, все двери отворились, а с рук и ног узников опали кандалы (ср. Деян 16,25-26). Как и в день Святой Пятидесятницы молитва в темнице принесла чудесные плоды».

Тем временем страж, полагая, что заключенные сбежали, намеревался совершить самоубийство, поскольку тюремные надзиратели отвечали жизнью за побег узников, но Павел вовремя остановил его и призвал уверовать в Иисуса Христа, чтобы обрести спасение как для себя самого, так и для всех его домочадцев. «В этот момент произошла чудесная перемена: в глухой ночи страж со всей своей семьей внимал Слову Божию, а затем принял апостолов у себя дома, омыл их раны – потому что их били, – и, в конце концов, вместе со своими домашними приступил к Крещению. Он ‘возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога’ и накрыл для Павла и Силы стол: для него настал момент утешения. Среди ночи свет Христов воссиял для этого безымянного тюремного надзирателя и решительно возобладал над тьмой: с его сердца пали оковы, в нем, как и в сердцах его близких, родилась радость, которой они прежде никогда не испытывали», — констатировал Понтифик и добавил: «Именно так Святой Дух и действует в ходе миссий: с самого начала, от дня Пятидесятницы и в дальнейшем, Он является главным действующим лицом миссионерского служения. Это Он направляет пути наши, это Он желает, чтобы мы сохранили верность призванию проповедовать Евангелие, к которому Он же нас однажды и привел».

В заключение своей катехезы Папа Франциск призвал верных молиться Святому Духу, испрашивая дар открытого, чуткого к веяниям Божьим, исполненного гостеприимства к братьям сердца, такого, как было у Лидии; дар горячей, как у Павла и Силы, веры; и дар открытости Слову, свойственной тюремному надзирателю, позволившему Господу прикоснуться к себе.

По материалам Vatican News