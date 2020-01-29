На общей аудиенции в среду 29 января Папа Франциск начал новый цикл катехез, посвященный евангельским заповедям блаженства

Евангельские заповеди блаженства станут темой нового катехетического цикла Папы Франциска. Святейший Отец отметил, что именно с них Иисус начал свою знаменитую Нагорную проповедь. «Трудно оставаться равнодушным к этим словам, вполне объяснимым является желание понять их и принять еще полнее. Они содержат в себе “паспорт” христианина, ибо очерчивают облик самого Иисуса, Его образ жизни”, – подчеркнул Епископ Рима в среду 29 января в ходе традиционной общей аудиенции, проходившей в Зале Павла VI.

«В первую очередь, важно то, как именно было провозглашено это послание: Иисус, увидев идущую за ним толпу, взошел на один из пологих склонов, окружавших Галилейское озеро, сел и, обращаясь к Своим ученикам, провозгласил заповеди блаженства. Послание было адресовано ученикам, но на горизонте были видны толпы, то есть всё человечество. Это послание ко всему человечеству», – констатировал Понтифик и сравнил при этом Галилейские холмы, на которых проповедовал Иисус, с горой Синай, на которой Бог вручил Моисею десять заповедей. Иисус же начал обучать народ новому Закону: быть бедными, быть кроткими, быть милосердными… «Эти “новые заповеди” являются чем-то несравненно большим, чем просто нормами. Действительно, формулируя их, Иисус ничего не навязывал, а указывал путь к счастью – Свой путь, – повторив при этом восемь раз слово “счастливы” (“блаженны”)», – сказал Папа, обратив внимание на то обстоятельство, что каждое «блаженство» состоит из трех частей. Сначала звучит слово «счастливы»; потом упоминается ситуация, в которой находятся «счастливые»: нищета (в духе), уныние, голод, жажда справедливости и т.д.; напоследок формулируется причина, по которой именно эти люди и являются счастливыми, с использованием союза «ибо». «Нужно внимательно отнестись к этому факту: причиной блаженства является не актуальная ситуация, но то новое состояние, которое “счастливые” обретут в дар от Бога: “ибо их есть Царство Небесное”, “ибо они утешатся”, “ибо они наследуют землю” и т.д.», – обратил внимание Святейший Отец.

«Но что означает слово “счастливый”? – продолжил он. – Почему каждое из восьми блаженств начинается словом “счастливы”? Оригинальный греческий термин указывает не на того, кто имеет полный желудок или чувствует себя хорошо, но на человека, находящегося в состоянии благодати, претерпевающего страдания в Божьей благодати, но при этом твердо следующего путем Божиим, путем угодных Богу добродетелей: терпения, бедности, служения другим людям, утешения… Те, кто страдают в этой жизни – на самом деле счастливы и вкусят блаженство». Папа указал, что Бог, желая открыть Себя человеку, часто избирает самые неожиданные пути: наши немощи, слезы, поражения… «Это пасхальная радость, о которой говорят наши восточные братья, которая несет на себе стигматы, но при этом является живой. Она прошла через смерть и встретилась с Божьим всемогуществом. Блаженства обязательно приводят к счастью. Они являются путем к достижению счастья», – подвел итог Преемник Святого Петра, а в заключение сказал: «Хорошо бы нам сегодня взять Евангелие от Матфея, открыть его пятую главу, с первого по одиннадцатый стих, и прочесть заповеди блаженства. Это можно делать и чаще, в течение всей недели, чтобы понять этот чудеснейший путь, этот надежнейший путь к счастью, предложенный нам Богом».

Приветствуя присутствовавших на аудиенции верных, Папа Франциск еще раз отметил, что евангельские блаженства – это настоящая топографическая карта в помощь христианину, пользуясь которой он сможет сделать свою жизнь шедевром.

По материалам Vatican News