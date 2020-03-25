На общей аудиенции в среду 25 марта Папа Франциск напомнил об актуальности энциклики «Evangelium vitae»

В ходе общей аудиенции, прошедшей 25 марта в форме видеотрансляции из Папской частной библиотеки в Апостольском дворце Ватикана, Папа Франциск напомнил, что 25 лет назад, в торжество Благовещения Господня, была обнародована энциклика святого Иоанна Павла II «Evangelium vitae», посвященная ценности и неприкосновенности человеческой жизни.

«Связь между событием Благовещения и Евангелием Жизни является весьма тесной и глубокой, и этот момент святой Иоанн Павел II прямо выделил в своей энциклике. Сегодня мы призваны напомнить об этом в контексте пандемии, которая угрожает человеческой жизни и мировой экономике. В этой ситуации слова, которыми начинается энциклика, еще больше обязывают: “Евангелие жизни находится в самом сердце послания Иисуса. Церковь ежедневно принимает его с любовью, чтобы верно и дерзновенно возвещать его как благую весть людям всех времен и культур”», – подчеркнул Предстоятель Вселенской Церкви, добавив, что провозглашение Евангелия должно неразрывно переплетаться с реальной жизнью. «Я с благодарностью думаю о молчаливом свидетельстве многих людей, которые самым различным образом, не жалея себя, служат больным, пожилым, одиноким и самым бедным людям. Они реализуют Евангелие Жизни подобно Марии, Коя, приняв Послание Ангела, тут же отправилась помогать своей нуждающейся родственнице Елизавете».

Далее Понтифик указал, что «жизнь, которую мы призваны поддерживать и защищать – это не абстрактное понятие». В данном случае речь всегда идет о жизни конкретного человека: зачатого ребенка, отверженного бедняка, одинокого больного или человека в отчаянии на терминальной стадии смертельного заболевания, а также мигранта, отверженного или заключенного в гетто. «Бог призвал всех без исключения людей воспользоваться всей полнотой жизни. А поскольку этот конкретный человек вверен материнской заботе Церкви, любая угроза его достоинству и жизни не может не отразиться на самочувствии Церкви – этого “материнского лона” для своих верных. Защита жизни – это не идеология Церкви, а реальность, человеческая действительность, касающаяся всех христиан и в первую очередь христиан, ведь и они – люди. Это не идеология!» – констатировал Понтифик. Однако же нападки на достоинство и жизнь человека, к сожалению, повсеместно продолжаются и в нашу эпоху, на словах провозглашающую примат прав личности. «Более того, мы находимся перед лицом новых угроз и новых форм рабства, и закон далеко не всегда защищает самую слабую и уязвимую человеческую жизнь”, – отметил Святейший Отец и сделал вывод: «Таким образом, послание энциклики Evangelium vitae является как никогда актуальным. Вне чрезвычайных ситуаций, как та, что мы переживаем сейчас, речь идет о действиях на культурном и образовательном уровне для передачи будущим поколениям навыков солидарности, заботы о ближних, гостеприимства, как и понимания того факта, что культура жизни – это не эксклюзивное наследие христиан; она принадлежит всем, кто, трудясь во имя созидания братских отношений, признаёт абсолютную ценность любой человеческой личности, даже если эта личность слаба и переживает страдания».

Итак, любая человеческая жизнь, единственная и неповторимая, является абсолютной ценностью. «Это нужно возвещать снова и снова, с дерзновением слова и бесстрашием действий. Это призыв к солидарности и братской любви, обращенный как к большой человеческой семье в целом, так и к каждому ее члену в отдельности. Поэтому, вместе со святым Иоанном Павлом II, с обновленным убеждением я повторяю призыв, с которым он обратился к человечеству 25 лет назад: Уважай, храни, люби жизнь и служи жизни – любой человеческой жизни! Только на этом пути ты обретешь правду, процветание, подлинную свободу, мир и счастье!» – подвел итог своей катехезы Папа Франциск.

По материалам Vatican News