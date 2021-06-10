На общей аудиенции Папа вновь сослался на «Откровенные рассказы странника» и на Иисусову молитву

Свое обращение к верным на общей аудиенции 9 июня Папа Франциск начал с упоминания «Откровенных рассказов странника духовному своему отцу» — книги, на которую Папа уже ссылался в одном из наставлений о молитве во время традиционной еженедельной встречи с верующими. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На этот раз Святейший Отец остановился на теме постоянства в молитве – заповеди, исходящей из Священного Писания. Духовный путь странника из «Откровенных рассказов» отталкивается от слов святого апостола Павла из Первого послания к Фессалоникийцам: «Непрестанно молитесь. За все благодарите» (5,17-18). Слова апостола глубоко воздействуют на странника, который задается вопросом: как это возможно – молиться непрестанно, ведь наша жизнь состоит из различных моментов, не всегда позволяющих сосредоточиться? С этого вопроса начинается его поиск, который приведет к тому, что мы называем сердечной молитвой, пояснил Папа: «Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного».

«Это простая, но очень красивая молитва, – отметил Папа. – Постепенно молитва приспосабливается к ритму дыхания и расширяется на весь день. Действительно, дыхание никогда не прекращается, даже во сне; а молитва – это дыхание жизни».

Как же сохранить молитвенное постоянство? Катехизис Католической Церкви предлагает несколько прекрасных высказываний великих духовных наставников, например, Евагрия Понтийского: «Нам не заповедано постоянно трудиться, бодрствовать и поститься, но закон для нас – непрестанная молитва». Святой Иоанн Златоуст, «еще один пастырь, внимательный к конкретной жизни», проповедовал, что «возможно даже на рынке или во время уединенной прогулки творить частую и усердную молитву; сидя в ваших лавках, покупая или продавая или даже готовя пищу». Это могут быть краткие молитвы, пояснил Папа: «Господи, помилуй нас», «Помоги, Господи».

Таким образом, «молитва — это как бы нотная строка, на которую мы помещаем мелодию нашей жизни». Молитва не противоречит повседневным делам, многочисленным обязанностям и встречам, — скорее, она является пространством, в котором любое действие обретает смысл, причину и умиротворение.

Разумеется, осуществить это нелегко. Многие говорят, что им некогда молиться из-за многочисленных дел и проблем. В этом случае «можно подумать о Боге, нашем Отце, Который должен заниматься всей вселенной, но всегда помнит о каждом из нас. Так что и мы должны всегда помнить о Нем», — посоветовал Папа и напомнил, что в христианской монашеской традиции труд всегда был в почете и воспринимался не просто как обязанность для пропитания себя и других, но и как способ сохранять внутреннее равновесие: человек не может взращивать такой абстрактный интерес, который полностью отрывал бы его от реальности, труд же помогает сохранять связь с реальностью. Когда Иисус говорит Марфе, что нужно только одно – слушать Бога, Он отнюдь не выражал презрения к ее трудам. Человеческое тело симметрично, у нас две руки, две ноги, пара глаз: точно так же труд и молитва взаимодополняемы.

Молитва – это дыхание, это жизненный фон для труда, и было бы бесчеловечно быть настолько поглощенными работой, чтобы не находить времени для молитвы.

В то же время молитва не должна отчуждать от жизни, иначе она превращается в спиритуализм или ритуализм. Явив Свою славу ученикам на Фаворе, Господь возобновил обычный путь, а пережитый опыт остался в сердцах учеников как свет и сила для их веры. «Именно в круговороте веры, жизни и молитвы горит пламя христианской любви, которой Бог от нас ждет», — сказал Папа и в заключение пригласил всех повторять молитву «Господи, Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного».



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