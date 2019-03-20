На общей аудиенции Папа Франциск прокомментировал воззвание «да будет воля Твоя»

На традиционной общей аудиенции по средам, прошедшей 20 марта на площади Св. Петра, Папа Франциск, продолжая цикл катехез, посвященных молитве «Отче наш», сосредоточился на воззвании «да будет воля Твоя», которое, по его словам, должно рассматриваться в связи с первыми двумя прошениями: «да святится имя Твое» и «да приидет Царствие Твое», составляющими в совокупности «своеобразный триптих».

Папа отметил, что заботам человека о мире всегда предшествует «неутомимая забота Бога о человеке и мире», сославшись притом на Евангельское повествование о грешнике Закхее, который залез на дерево, чтобы увидеть Иисуса, не подозревая, что Бог начал искать его гораздо раньше, ибо «Сын Человеческий пришел найти и спасти погибшее» (Лк 19,5.10). «Это и есть Божья воля, об исполнении которой мы молимся. Какова же воля Божия, воплощенная в Иисусе? — Искать и спасать погибшее. А мы в молитве просим, чтобы Бог в Своих поисках достиг позитивного результата, чтобы исполнился Его всеобщий замысел Спасения, сначала в нас самих, а потом и во всём мире», — констатировал Святейший Отец.

Далее Франциск напомнил, что на страницах Библии и в Катехизисе Католической Церкви много говорится о благой воле Бога что касается мира, а также процитировал слова апостола Павла из Послания к Тимофею: «Бог желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»(1 Тим 2,4). Такова без малейшей тени сомнения Божья воля: Спасение человека, всех людей, каждого из нас. И именно по этой причине верующие, молясь «Отче наш», не должны склонять головы наподобие рабов или бесправных слуг, ведь «Бог хочет видеть нас свободными, а Его любовь нас освобождает». На самом деле, «Отче наш» это молитва детей, а не рабов, детей, знающих, что живет в сердце их отца, уверенных в его намерениях любви. Горе нам, если, произнося эти слова, мы недоуменно пожимаем плечами, готовясь принять удары «слепой судьбы». Нет, это молитва, исполненная пылкого упования на Бога, желающего нам добра, жизни и спасения. Это мужественная молитва, даже воинствующая, поскольку что в мире есть немало, а лучше сказать, слишком много того, что не соответствует Божьему замыслу, и мы все об этом хорошо знаем», — заявил Папа и добавил: «Перефразируя пророка Исаию, мы можем сказать: «Отче, здесь война, злоупотребления, эксплуатация; но мы знаем, что Ты желаешь нам добра, а потому взываем к Тебе: да будет воля Твоя! Господи, измени намерения мира сего, перекуй мечи на плуги, а копья на серпы, чтобы никто больше не учился воевать! Ведь Ты, Бог, хочешь наступления мира!».

Святейший Отец подчеркнул, что «Отче наш» – это молитва, способная разжечь в нас такую любовь к воле Божией, которую имел Иисус: «это пламя, побуждающее нас изменять мир с любовью». «Христианин не верит в неизбежную ‘судьбу’. Для веры христиан не бывает случайностей. Зато есть Спасение, которое только и ждет, чтобы обнаружиться в жизни каждого человека и достичь исполнения в вечности. Если мы молимся, то помогаем Спасению осуществиться, ибо веруем, что Бог может и хочет преобразить реальность, побеждая зло добром. Этому Богу имеет смысл быть послушным и доверять даже в часы самых тяжких испытаний», — указал Папа Франциск.

Такое же доверие к Богу имел Иисус, когда молился в Гефсиманском саду, говоря: «Не Моя воля, а Твоя да будет». «Иисус был раздавлен злом этого мира, но с доверием погрузился в океан любви Божией воли. Также и мученики в своих испытаниях ищут не смерти, но того, что есть по смерти, Воскресения. Ради любви Бог может провести нас по крутым тропам, может дать познать раны и колючие тернии, однако же не оставит нас никогда. Он всегда будет с нами, рядом с нами, внутри нас. Для верующих это больше чем надежда, это уверенность», — подвел итог Понтифик.

В заключение катехезы Святейший Отец призвал всех присутствующих вместе прочесть «Отче наш» , после чего поприветствовал группы паломников, прибывших на площадь Св. Петра из разных стран мира.

По материалам Vatican News