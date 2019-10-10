На общей аудиенции 9 октября Папа Франциск размышлял об уроках, связанных с обращением Савла

На традиционной общей аудиенции в среду 9 октября Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященных Книге Деяний Святых Апостолов. На этот раз темой размышлений Святейшего Отца стала история обращения Савла. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Начиная с эпизода мученичества диакона Стефана, на сцене появляется фигура Савла. Этот персонаж в дальнейшем станет главным действующим лицом Книги Деяний. Мы видим человека, который вначале одобряет убийство Стефана и желает разрушить Церковь, а затем становится избранным сосудом Бога для возвещения Евангелия народам. Молодой Савл нетерпим к инакомыслящим, он возводит в абсолют собственную политическую и религиозную принадлежность, а в других видит врагов, с которыми нужно сражаться. Это типичный идеолог: религию он превратил в идеологию. И лишь преобразившись вмешательством Иисуса Христа, он будет учить, что настоящее сражение идет «не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной».

История Савла побуждает всех нас задаться вопросом: как мы живем, какова наша вера? Идем ли мы против людей или навстречу людям? Чувствуем ли свою принадлежность к Вселенской Церкви, то есть Церкви, включающей хороших и плохих, никого не исключающей, – или же принадлежность к избирательной идеологии? Кому мы поклоняемся – Богу или догматическим формулировкам? Какими нас делает вера в Бога – дружелюбными или враждебными к тем, кто думает не так, как мы?

Воскресший Господь является Савлу на пути в Дамаск и спрашивает его: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?». Здесь Воскресший показывает, что Он составляет единое целое с теми, кто в Него верует. Это значит, что удар по одному члену Церкви – это удар по всей Церкви. Выразители идеологии «чистоты» Церкви в действительности поражают не только Церковь, но и Самого Христа.

Свет Христов ослепил Савла и, как говорил Папа Бенедикт XVI, «таким образом внешне проявляется то, что было его внутренней реальностью, а именно слепота по отношению к истине, к свету, то есть Христу». Савл переживает «личную пасху», переходит от смерти к жизни. Давайте попросим Отца – пригласил Святейший Отец – сподобить и нас испытать, подобно Савлу, воздействие любви: только она может сделать из сердца каменного сердце плотяное, подвел итог Папа Франциск.