На общей аудиенции 27 октября Папа Франциск размышлял о плодах Духа и делах плоти

Во время общей аудиенции, проходившей в среду 27 октября в Зале Павла VI, Папа Франциск продолжил свой цикл катехез, посвященный Посланию к Галатам. На этот раз Святейший Отец обратил внимание своей аудитории на тот момент, что в то время как вся керигма апостола Павла строилась вокруг Иисуса и Его Пасхальной Тайны, галаты, которым он адресует послание, поддались соблазну положить в основу собственного благочестия следование заповедям и традициям, так что суть события Спасения – Смерть и Воскресение Господа – оказалась в их глазах отодвинутой на задний план.

К сожалению, и сегодня многие люди ищут в первую очередь «религиозной безопасности», а не живого и истинного Бога, сосредотачиваясь на ритуалах и предписаниях, а не на том, чтобы от всего сердца принять Бога любви, отметил Преемник Святого Петра. Это соблазн «новых фундаменталистов», которых «пугает продвижение вперед», а потому они предпочитают «возвратиться назад, поскольку только так могут ощущать себя в безопасности». Апостол же Павел требует «вернуться к существенному: к Богу, Который дарит нам жизнь через Христа Распятого». «Когда нам доводится утратить нить духовной жизни, когда нас осаждают тысячи проблем и тревожных мыслей, примем же совет Павла: станем перед Христом Распятым; начнем свою жизнь снова, отталкиваясь от Него; возьмем в руки распятие, прижмем его к сердцу или примем участие, в поклонении Святым Дарам, под видом которых к нам приходит Иисус, преломленный как хлеб нас ради, распятый и воскресший силою Божией, изливающий Свою любовь в наши сердца», – призвал Понтифик и добавил, что дар Святого Духа дается нам всякий раз, когда мы беседуем с Распятым Господом в молитве, и именно Святой Дух, а не наше усилие, преображает наши сердца. Мы призваны быть всецело послушными внушениям Святого Духа, дуновение Которого совершается исключительно тогда и в том направлении, как этого хочет Он. В свое время Святой Дух смог переубедить даже самых упрямых из числа апостолов, полагавших будто Евангелие Иисуса адресовано лишь достаточно узкому кругу избранных, а не всем без исключения людям. «Жизнь наших общин возрождается во Святом Духе, благодаря Ему мы утверждаемся в христианской жизни и в состоянии продолжить нашу духовную борьбу», – констатировал Папа.

Святейший Отец указал, что в Послании к Галатам Апостол противопоставил друг другу два человеческих измерения: «дела плоти» и «плоды Духа». Под «делами плоти» подразумевается поведение, противное Духу Божьему. Апостол говорит о «делах плоти» не потому, что в физическом теле самом по себе есть что-то неправильное или плохое, а потому, что здесь речь идет исключительно о таких поступках, которые бывают свойственны людям, запертым в самих себе, в их земном измерении, в их эгоизме, руководствующимся низменными побуждениями, нечувствительным к веяниям Духа, открывающего сердца навстречу Богу и ближним. К «делам плоти» относятся также эгоистическое пользование собственной сексуальностью, магические практики (что является формой идолопоклонства), как и перечисленные в Послании «вражда, споры, зависть, гнев, сварливость, распри» (ср. Гал 5,19-21). Плодами Духа, напротив, являются «любовь, радость, мир, долготерпение, добродушие, благорасположение, верность, деликатность, сдержанность» (Гал 5,22). «Христиане, которые через Крещение ‘облеклись во Христа’, призваны жить именно таким образом. Хорошим духовным упражнением стало бы следующее задание: прочитать приведенные апостолом Павлом списки и в их свете вынести оценку собственному поведению. Находится ли в нашей жизни место таким плодам, как любовь, радость и мир? В зависимости от их наличия или отсутствия можно судить, живет ли в нас Святой Дух», – сказал Римский Понтифик.

«Порой у тех, кто стоит у порога Церкви, может сложиться впечатление, будто они имеют дело с огромной массой запретов и предписаний… Подобное, наверное, могло бы быть естественным для какой-то организации, но никак не для Церкви! Всю прелесть веры в Иисуса Христа не удастся по достоинству оценить, оставаясь на платформе приумножения заповедей и морализаторства, которые к тому же склоны порождать различные толки и затемняют незамутненное восприятие первоначальной плодотворности любви, питаемой молитвой, одаривающей нас миром и побуждающей к радостному свидетельству. Жизнь Духа, выражающая себя в Таинствах, не должна подавляться бюрократией, закрывающей доступ к благодати Духа, в коей только и возможно обращение сердца… Поэтому на нас возложена величайшая ответственность за возвещение Распятого и Воскресшего Христа, вдохновляемое дуновением Духа любви, ибо только любовь имеет силу привлечь и преобразить человеческое сердце», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News