На общей аудиенции 19 августа Папа Франциск продолжил цикл своих размышлений о различных аспектах пандемии

Предпочтительный выбор в пользу бедных и добродетель любви, необходимые для исцеления нашего мира, были в центре размышлений Понтифика на общей аудиенции в среду 19 августа. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа вновь отметил, что пандемия коронавируса сделала особенно очевидными тяжелое положение бедных и неравенство, царящее во всём мире. Вирус, который не делает различий между богатыми и бедными, усугубил страдания последних, поэтому ответ на пандемию должен быть двояким. С одной стороны, необходимо найти способ исцеления от «маленького, но страшного» вируса, поставившего на колени весь мир. С другой стороны, нужно бороться с «большим вирусом» социальной несправедливости, неравноправия, отверженности, незащищенности самых бедных. Это двоякое исцеление требует евангельского выбора: предпочтительного выбора в пользу бедных. Он не относится ни к политике, ни к идеологии, но находится в самом центре Евангелия, и первым, кто сделал такой выбор, был Иисус. Именно об этом идет речь в отрывке, прочитанном в начале аудиенции, из Второго послания святого апостола Павла к Коринфянам: «будучи богат, Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились». Господь выбрал не путь привилегий, но путь служения, уничижил Себя Самого, приняв образ раба (Флп 2,6). Иисус родился в небогатой семье и трудился как ремесленник, а в начале Своего благовествования заявил, что в Царстве Божьем «блаженны нищие». Он был среди больных, нищих, отверженных, являя им милосердную любовь Бога, и часто за это Его осуждали как нечистого, ведь Он общался с больными, с прокаженными, которые в то время считались нечистыми. Таким образом, Господь подвергал Себя риску ради близости к бедным.

И сегодня Его истинных учеников узнают именно по этой близости к бедным, к малым, к больным и узникам, к тем, у кого нет одежды и пропитания, а критерием Божьего суда будет сказанное в 25-ой главе Евангелия от Матфея: «То, что вы сделали одному из сих братьев Моих меньших, сделали Мне». Это и есть ключевой критерий христианской аутентичности, подчеркнул Преемник Святого Петра и продолжил: «Некоторые ошибочно полагают, что предпочтительная любовь к бедным является лишь задачей немногих, но на самом деле это – миссия всей Церкви, как говорил святой Иоанн Павел II». Предпочтительная любовь к нуждающимся, пояснил далее Предстоятель Вселенской Церкви, выходит за рамки необходимой помощи: это значит быть рядом с ними, позволять им нас евангелизировать, ведь они лучше других знают страждущего Христа. И когда больные социальные структуры мешают им мечтать о будущем, мы призваны трудиться ради их исцеления. К этому нас побуждает любовь Христова, подчеркнул Святейший Отец.

Сейчас все мы переживаем из-за социальных последствий пандемии, многие хотят вернуться к нормальной жизни и возобновить экономическую деятельность. «Однако эта ʺнормальностьʺ не должна включать в себя социальную несправедливость и деградацию окружающей среды. Пандемия – это кризис, а из кризиса не выходят такими, как прежде: мы становимся либо лучше, либо хуже. Давайте же станем лучше». Сейчас самый подходящий момент, чтобы построить что-то новое, например, экономику целостного развития бедных. Это нечто иное по сравнению с простой благотворительностью, – хотя и она тоже важен.

«Мы должны идти дальше, и решать те проблемы, которые делают необходимой благотворительность. Идти к экономике, которая не прибегает к методам, на самом деле отравляющим общество, таким как доходы, не связанные с созданием достойных рабочих мест». Необходимо поддерживать экономику, ставящую людей, и прежде всего бедных, на первое место. Епископ Рима назвал скандалом то, что мы наблюдаем сейчас, а именно экономическую поддержку со стороны государства тех предприятий, которые не содействуют продвижению бедных и их включению в общественную жизнь, не содействуют общему благу или заботе о творении.

«Мы должны действовать незамедлительно, чтобы исцелить эпидемии, вызванные как маленькими и невидимыми вирусами, так и большой, заметной социальной несправедливостью», – подвел итог Папа Франциск.