На общей аудиенции 11 декабря Папа объяснил, чем надежда отличается от оптимизма (+ ФОТО)

В среду 11 декабря на общей аудиенции Папа Франциск завершил цикл катехизических наставлений о Святом Духе и Церкви. Он подчеркнул роль надежды, исходящей от Святого Духа, в жизни христиан. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима начал с цитаты из Книги Откровения: «Дух и невеста говорят: “Приди!”» (22, 17). Эти слова обращены к воскресшему Христу и выражают не только ожидание Его славного возвращения, но и присутствие Спасителя здесь и сейчас, в жизни Церкви. Папа отметил:

«Святой Дух – истинное alter ego воскресшего Христа: Он занимает место Иисуса и делает Его присутствующим и действующим в Церкви».

Именно Он «возвещает грядущее» (см. Ин 16,13) и делает его желанным и ожидаемым. Христос и Святой Дух неразделимы, в том числе и в домостроительстве спасения.

По словам Епископа Рима, Святой Дух ведёт Церковь вперёд, как парус ведёт корабль по морю истории. Надежда, вдохновляемая Святым Духом, – это не просто оптимизм или ожидание, а уверенность, основанная на верности Бога своим обещаниям. «Надежда, – подчеркнул Папа, – не является пассивной добродетелью, которая только ждёт, пока что-то произойдёт. Это добродетель глубоко деятельная, помогающая переменам происходить».

Святой Дух, отметил Папа, побуждает бедных возвышать голос, Он — крепость для бессильных и движущая сила борьбы за справедливость и освобождение угнетённых.

Христианин, по словам Епископа Рима, должен не просто обладать надеждой, но делиться ею с окружающими и стать её сеятелем. «Это самый прекрасный дар, который Церковь может предложить всему миру, особенно в те моменты, когда кажется, что всё побуждает сложить паруса», – подчеркнул Папа и напомнил о словах апостола Петра: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3,15). Святейший Отец отметил, что истинная евангелизация – это не столько сила аргументов, сколько любовь, которую мы умеем в них вложить.

В конце обращения Епископ Рима пожелал верующим, дабы Дух Святой помог им «преизобиловать надеждой» и делиться ею с миром.