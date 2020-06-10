На общей аудиенции 10 июня Папа Франциск назвал борьбу Иакова с Богом метафорой молитвы

В ходе общей аудиенции, которая 10 июня 2020 г. прошла в формате видеотрансляции из частной библиотеки Апостольского дворца Ватикана, Папа Франциск констатировал, что Книга Бытия «через судьбу людей далеких эпох рассказывает истории, в которых мы можем увидеть отражение собственной жизни».

Ссылаясь на историю патриарха Иакова, Святейший Отец прежде всего заметил, что отличительным качеством этого колоритного библейского персонажа была его житейская ловкость. Именно благодаря ей он сумел «вырвать» у своего отца Исаака благословение и привилегию первородства (ср. Быт 25,19-34). Вынужденный скрываться от обиженного им брата Исава, Иаков покинул родную землю, а после разбогател, стал собственником огромного стада, благодаря настойчивости и терпеливости женился на самой красивой из дочерей Лавана, в которую был по-настоящему влюблен. «Иаков, говоря современным языком, был человеком, который ‘сделал себя сам’, благодаря хитрости и пронырливости сумел получить всё, чего желал. Но ему чего-то не хватало, а именно отношений с глубинными слоями собственной личности», – подвел промежуточный итог Папа.

В дальнейшем Иаков, внемля зову оставленного им в юности отечества, решил вернуться домой. Он совершил длительное путешествие с большим караваном нажитого скота и имущества, пока наконец не достиг последнего этапа пути, реки Яббок. «Здесь Книга Бытия предлагает нашему вниманию незабываемое повествование. По ее свидетельству, патриарх, после того как переправил через реку всех своих людей и животных, которых было очень много, остался в одиночестве на чужом берегу, размышляя притом: что же ожидает его завтра? Как встретит его Исав, у которого он украл первородство? В голове Иакова роился водоворот мыслей… И когда стало темнеть, на него внезапно напал Неизвестный и принялся с ним бороться. Катехизис Католической Церкви поясняет: ‘духовная традиция Церкви видела в этом повествовании символ молитвы как борьбы веры и триумфа настойчивости'», – пояснил Понтифик.

Иаков боролся всю ночь, не отпуская своего Противника, но в конечном итоге был побежден, получив удар в уязвимое место, и с тех пор остался хромым на всю жизнь. Таинственный Противник осведомился о имени патриарха, а потом объявил ему: «С этих пор ты будешь зваться не Иаковом, а Израилем, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь!». Неизвестный не назвал Иакову Своего имени, но в качестве компенсации благословил его. Иаков в конце концов догадался, что имел дело с Богом, встретившись с Ним лицом к лицу.

«Борьба с Богом есть метафора молитвы. В других ситуациях Иаков показал себя способным вести диалог с Богом, мог ощущать Его дружелюбное и близкое присутствие. Но с той ночи, пройдя испытание тяжкой борьбой, которую едва выдержал, он сильно изменился. Он сменил имя, изменил образ жизни, преобразился внутренне. В этот раз не Он был хозяином ситуации, его ловкость не помогла ему, он перестал быть человеком, который всё планирует и рассчитывает заранее», – указал Первоиерарх Вселенской Церкви и продолжил: «Бог показал ему правду о нём самом; показал ему, что он смертный человек, который способен дрожать от страха, ибо во время борьбы Иаков дрожал от страха. В тот раз Иаков не смог ничего предъявить Богу, кроме своей немощи, бессилия и грехов. Но именно такой Иаков и получил благословение от Бога, заручившись которым вошел, хотя и хромым, в Землю Обетованную: вошел уязвленным и увечным, но зато с новым сердцем. Прежде он демонстрировал уверенность в себе, полагался на собственную ловкость, оставался непроницаемым для благодати, недоступным для милосердия. Однако Бог дал ему осознать собственную ограниченность, греховность, нужду в милосердии, и тем самым спас его».

Святейший Отец подчеркнул, что любой человек может таким же образом встретиться с Богом в темные моменты своей жизни, когда он погрязает в грехах и сознаёт, что сбился с пути. «И Бог удивит нас как раз тогда, когда мы этого не ожидаем, когда ощущаем себя по-настоящему одинокими. В ту самую ночь, борясь с Неизвестным, мы поймём, что являемся обычными бедняками или даже нищими. Но именно в этот момент нам следует перестать бояться, ибо Бог наречёт нас новым именем, в котором будет заключаться смысл всей нашей жизни. Он преобразит наше сердце и одарит нас Своим благословением. Такое благословение дается всем, кто позволяет Богу изменить себя», – подвел итог Понтифик и призвал верных открыться преображающей активности Божией. «Господь знает, как это сделать, ибо досконально знает каждого из нас. Каждый из нас может сказать: ‘Господи, Ты знаешь меня… Господи, Ты знаешь меня, так измени же меня'», – сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News