На обратном пути в Рим Папа поделился планами о предстоящих поездках

Завершился 37-й международный апостольский визит Папы Франциска в Канаду. Утром 30 июля самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в международном аэропорту Фьюмичино, после чего Епископ Рима посетил базилику Санта-Мария-Маджоре, где вознёс благодарственные молитвы перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы Salus Popoli Romani. Сообщает русская служба Vatican News.

На борту самолёта, возвращаясь в Рим, Папа Франциск ответил на вопросы сопровождавших его журналистов. Мексиканская ватиканистка Валентина Алашраки предположила, что поездка в Канаду была для Папы неким испытанием здоровья, «физических ограничений» – по его же словам, а затем поинтересовалась, захочет ли он продолжать путешествовать прежним образом, будут ли поездки, от которых он откажется из-за упомянутых ограничений, или же операция на колене сможет в значительной мере разрешить ситуацию и путешествия станут вполне возможными, как раньше.

Папа Франциск ответил:

«Я не думаю, что смогу путешествовать в том же темпе, что и раньше. Полагаю, в моем возрасте и с этим ограничением я должен немного перейти на щадящий режим, чтобы иметь возможность служить Церкви. Тогда, наоборот, я могу подумать о возможности отойти в сторону, и это – со всей честностью – не катастрофа: Папу можно сменить, никаких проблем. Но я думаю, что мне придется немного ограничить себя в деятельности. Операция на колене в моем случае – не выход. Специалисты говорят, что да, но есть целая проблема с анестезией: десять месяцев назад я был под наркозом более шести часов, и до сих пор остались последствия. С анестезией не шутят. Вот почему есть мысль, что это решение не очень подходит. Я постараюсь продолжить путешествия и быть ближе к людям, потому что я верю, что близость – это способ служения. Но больше, чем это, мне нечего сказать, будем надеяться».

Далее Святейший Отец рассказал о своих ближайших планах:

«Я уже говорил, что хотел бы посетить Украину. Теперь посмотрим, что произойдет, когда я вернусь домой. На данный момент я бы хотел поехать в Казахстан: это спокойная поездка, без особых передвижений, речь идёт о конгрессе религий. На данный момент всё остаётся в силе. До визита в Конго мне также предстоит поездка в Южный Судан; это будет паломничество с архиепископом Кентерберийским и епископом Церкви Шотландии, потому что два года назад мы втроём участвовали в духовных упражнениях. Затем – Конго, но это будет в следующем году, потому что сейчас сезон дождей, посмотрим… Я открыт, но давайте подождём, что скажет нога».