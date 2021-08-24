На Московской площадке Митинга в Римини прошла встреча, посвященная диалогу религий и культур

С 20 по 25 августа в итальянском Римини проходит 42-й фестиваль дружбы между народами – крупнейший европейский христианский форум, который ежегодно посещают десятки тысяч человек. Митинг в Римини – детище христианского движения «Общение и освобождение» (Comunione e Liberazione – CeL), основанного более 50 лет назад священником Луиджи Джуссани. По традиции, каждый год выбирается главная тема Митинга. На этот раз все мероприятия призваны так или иначе осмыслить строчку Кьеркегора «Мужество говорить «Я».

Миссионеры из Африки отвечают на вопрос о том, что такое «мужество говорить Я»:

Московская площадка Митинга в Римини открылась 21 августа в Культурном центре «Покровские ворота». Здесь организована трансляция ряда встреч Митинга с переводом на русский язык, а также приглашаются эксперты, которые комментируют услышанное. Создан специальный сайт, где можно найти программу форума на русском языке и ведется трансляция ряда мероприятий.

Для открытия московской площадки Жан-Франсуа Тири, руководитель КЦ «Покровские ворота», выбрал встречу на тему «Я, вера и вызов культур», которая состоялась в Римини накануне. Ее участники: Адриен Кандиар, сотрудник Доминиканского института востоковедения (IDEO) в Каире, и Агбонхианмеге Е. Оробатор, президент конференции иезуитов Африки и Мадагаскара. Модератор встречи – Альберто Саворана, пресс-секретарь движения CeL.

Агбонхианмеге Оробатор — известный богослов из Нигериии, автор книги «Исповедь анимиста», сейчас является руководителем «Общества Иисуса» в Африке. Он рассказал, что родился в африканской религии, причем мать почитала богиню плодородия, а отец был многобожником и верил при этом в единого Творца вселенной. Выступавший помнит, что христиане относились к нему с пренебрежением, называя фетишистом, язычником, идолопоклонником, и эта оскорбительная риторика воспринималась как «постоянное нападение на мою духовность». Когда Оробатор обратился в христианство, новые единоверцы ожидали, что он тут же откажется от прежних «заблуждений». Но новообращенный католик решил иначе: он не захотел «отрицать важную часть жизни, отказываться от своего духовного наследия». Его путь был непрост, но, пройдя через искушения синкретизма, он может сказать: «Я счастлив быть сыном двух вселенных: африканская религия пробудила во мне осознание реальности, а христианство расширило и углубило это осознание, и я очень ценю и славлю эти религиозные основания. Я верю, что Бог продолжает являть Себя в моей культуре, христианская вера позволила мне оценить глубокую религиозную чувствительность моих предков, встретиться с богатством моей традиции в Духе и Истине».

Иезуитский богослов пояснил, как он теперь трактует важнейшие основания веры предков в христианском духе. Так, солидарность в анимизме предполагает веру в «жизненную силу всего сотворенного» и обязывает заботиться об экологии, в том числе – об экологии человека. «Африканская религия, как и христианство, признает, что творение – великолепный дар Бога, и его нужно использовать ответственно», – сказал он, процитировав соответствующие слова Папы Франциска из энциклики «Laudato si’».

Второй урок африканской религии – братство, воплощенное в концепте «убунту»: «личность проявляет себя через другие личности; я есть, потому что мы все есть». Убунту понимается как «творческая открытость к другому человеку», что позволяет «обнимать вселенную отношениями открытости», «восстанавливать ткань нашей человечности». И здесь богослов находит ценные переклички с христианским учением, особенно ярко выраженным в энциклике «Fratelli tutti» .

Гостеприимство – третий непременный элемент африканской религии, это «тот тип духовности, в котором мы можем реализовать наше желание примирения, уничтожения дистанции». Во многом благодаря этой религии, которая не стремилась быть первой и самой важной и гостеприимно восприняла ислам и христианство, нигерийский юноша стал христианином. «Этот дух терпимости, включенности очень важен для современного мира», – считает выступавший.

Избранный им путь позволяет по-своему ответить на вопрос о том, что такое «мужество сказать «Я». «Это мужество видеть в другом брата или сестру, мужество обнять боль другого, поделиться с ним чем-то благодатным из моего опыта отношений с Богом; это встреча, которая очеловечивает и преображает. Мое Я должно быть открыто для всех – вот что важно», – сказал Агбонхианмеге Оробатор.

Решение руководства Доминиканского ордена отправить о. Адриена Кандиара из Парижа в Каир для изучения ислама и основания там Института исламоведческих исследований стало для него неожиданностью, и не сказать, что приятной – он собирался изучать христианское вероучение, а вовсе не «чужое средневековое богословие, покрытое пылью». Но, знакомясь в Африке с культурой ислама, монах-доминиканец «обнаружил множество интересных вещей», которыми он поделился на встрече.

Во-первых, к нему пришло новое понимание христианской миссии. Ошибочно говорить о диалоге Церкви с миром, утверждении ее позиций, о Церкви как эксперте в проблемах мира, забывая при этом, что Бог первым начал диалог с миром через существующие религии, считает о. Адриен. Он не имеет в виду религиозный синкретизм и релятивизм, но предлагает «говорить с людьми через их опыт Бога, евангелизировать их через их религиозность, помогать человеку в его личном диалоге в Богом». Свою миссию в Каире он видит так: «Вступать в диалог с мусульманами, чтобы помочь им в их традиции слушать голос Бога; понять, как в исламе Бог может открыть Себя, как Он ищет общения с человеком в исламе».

«Это истинный путь для общения», – утверждает выступавший, но тут же обращает внимание на особые трудности этого пути, связанные и с большими расхождениями в богословии христианства и ислама, и особенно – с историческим противостоянием этих религий, которое сейчас проявляется во «взаимном ощущении угрозы – это как две крепости, которые смотрят друг на друга с недоверием и настороженностью». «Это ужасающая преграда для возвещения Христа, который может быть воспринят в исламском мире как флаг врагов, угроза их идентичности».

Опыт о. Адриена свидетельствует, что в этой ситуации есть только одна стратегия – «путь обезоруженности»: «выйти без оружия из своей крепости навстречу другому», услышать и увидеть его без предвзятости, иметь мужество не убеждать его «аргументами от Фомы Аквинского», а рассказать о своей личной вере. Для такой встречи необходимо изначальное условие – дружеское расположение к другому и доверие.

В чем же здесь «мужество сказать Я?» Конечно, в преодолении страха, «ведь надо мной могут посмеяться». Но страх возникает от того, что мы берем на себя «работу Бога», думаем, что успех зависит исключительно от нас, что мы представляем всю Церковь. Но если в миссионерском служении помнить, что «место Спасителя мира уже занято», что «Бог делает работу евангелизации», то можно сказать: «Да, я христианин, и я живу со Христом в этом абсурдном мире», – заключил монах.

Комментируя эти выступления из Москвы, Ирина Багратион-Мухранели, доктор филологических наук, специалист по русской литературе, сказала: «Умение христианства вобрать тот душевный и духовный опыт, который есть в других культурах, – это основа диалога, основа уважительности, глубинной христианской позиции».

С видеозаписью встречи в Римини можно ознакомиться на странице КЦ «Покровские ворота» в Facebook.



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо