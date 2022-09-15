На Мессе в Нур-Султане Папа призвал не смиряться с неибежностью войны

В конце Святой Мессы Папа обратился со словами благодарности к митрополиту архиепархии Пресвятой Девы Марии в Астане. Его цитирует русская служба Vatican News:

— Благодарю Вас, архиепископ Пэта, за Ваши слова, спасибо за все Ваши усилия по подготовке этого богослужения и моего визита. В связи с этим я хочу ещё раз выразить сердечную благодарность представителям гражданских и религиозных властей страны. Приветствую всех вас, братья и сёстры, особенно тех, кто приехал из других стран Центральной Азии и из дальних уголков этой бескрайней земли. От всего сердца благословляю пожилых и больных людей, детей и молодёжь.

Сегодня, в праздник Воздвижения Святого Креста, мы пребываем в духовном единении с национальным святилищем Царицы мира в Озёрном. Архиепископ Томаш напомнил, что там находится большой крест, на котором среди прочего написано: «Народу Казахстана — благодарность» и «людям — мир». Благодарность Господу за святой Божий народ, живущий в этой великой стране, сочетается с благодарностью за его стремление содействовать диалогу и превращается в призыв к миру, к тому миру, которого жаждет наш мир.

Я думаю о многих местах конфликтов, особенно о дорогой Украине. Давайте не привыкать к войне, давайте не смиряться с ее неизбежностью. Давайте придем на помощь тем, кто страдает, и давайте настаивать на попытках, направленных действительно на достижение мира. Что еще должно произойти, сколько смертей следует ожидать, прежде чем конфронтация уступит место диалогу на благо людей, народов и человечества? Единственный выход — это мир, а единственный путь к нему — диалог. Я с тревогой узнал, что в эти часы вспыхнули новые очаги напряженности в кавказском регионе. Давайте продолжать молиться о том, чтобы и на этих территориях над распрями возобладали мирный обмен мнениями и согласие. Пусть мир научится созидать мир, в том числе путем ограничения гонки вооружений и преобразования огромных военных расходов в конкретную поддержку населения. Благодарю всех тех, кто верит в это, спасибо вам и всем тем, кто является посланником мира и единства!