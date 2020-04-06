На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск указал, что мы будем судимы на основании нашего отношения к бедным

Как сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун, утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы 6 апреля Папа Франциск совершил с молитвенной памятью о заключенных, жертвах переполненности тюрем, больше других рискующих пострадать от пандемии: «Там, где такое скопление народа, — сказал Папа, — пандемия может превратиться в серьезное бедствие. Помолимся о тех, на ком лежит ответственность за решения в этой области, чтобы они нашли верный путь и проявили изобретательность в решении этой проблемы».

В своей проповеди Папа дал толкование на евангельское чтение дня, в котором повествуется о Марии, сестре Лазаря: она помазала ноги Иисуса драгоценным миром и отерла их своими волосами. Иуда, – который вскоре предаст Господа, – делает Иисусу замечание: это миро можно было продать, а деньги раздать нищим. Он говорил это не потому, что его волновали нищие, но потому что был вором и присваивал себе содержимое денежного ящика. Эта история – отметил Папа Франциск – повторяется и в наши дни: достаточно подумать о множестве гуманитарных организаций с таким количеством сотрудников, что после выплаты их жалованья бедным остается совсем немного. Иисус в ответ говорит: «Нищих всегда имеете с собою». Папа остановился на этих словах Господа, указав на то обстоятельство, что поистине вокруг нас скопилось огромное количество бедных, – они стали своего рода «декорацией» наших городов. Речь идет о жертвах финансовой и экономической политики. Многие бедные стыдятся своего положения и тайком приходят в «Каритас» за помощью. Иисус – подчеркнул Святейший Отец – «отождествляет Себя с ними», и все мы будем судимы на основе наших отношений с бедными. «Мы будем судимы не по нашей роскошной жизни, путешествиям или общественной значимости: мы будем судимы на основании наших отношений с бедными, – подвел итог Папа Франциск. – Это не значит быть коммунистом, поскольку речь идет о средоточии Евангелия».