На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск указал, что Дух Святой ведет христианина в неизведанное

Христианин должен не только соблюдать заповеди, но и позволять Святому Духу вести его к неизведанному: об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в понедельник 20 апреля. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима предварил богослужение следующими словами: «Помолимся сегодня о людях с политическим призванием: политика – это высшая форма милосердия. Помолимся о политических партиях в разных странах, дабы в это время пандемии они вместе трудились на благо страны, а не своей собственной партии».

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над Евангелием дня (Ин 3,1-8), в котором Иисус беседует с фарисеем Никодимом, пришедшем к Нему ночью. В ходе разговора Господь заявляет, что «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия»

Не все фарисеи были злыми людьми, отметил Папа: Никодим был праведным фарисеем, он чувствовал беспокойство и искал Господа. Никодим не знал, как сделать следующий шаг – родиться от Святого Духа, – потому что Дух непредсказуем. Тот, кто следует за Святым Духом, является человеком свободы и послушания, отметил Папа. Христианин должен не только соблюдать заповеди, но и позволять Святому Духу вести его в неизведанное, уготованное Богом. Христианин не только исполняет заповеди, но он всегда идёт дальше, в свободе Святого Духа.

Папа Франциск также прокомментировал отрывок из Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 4,23-31), в котором – после освобождения Петра и Иоанна – ученики возносят пламенную молитву, дабы перед лицом трудностей и угроз они могли со всей смелостью возвещать слово Божье: эта смелость, подчеркнул Папа, является плодом Святого Духа. Именно с молитвой человек рождается свыше.