На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о значимости христианского самоумаления

3 декабря Папа Франциск отслужил утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы. В своей проповеди он прокомментировал текст пророка Исайи из первого литургического чтения: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господним исполнится…» (Ис 11,1-3). Как подчеркнул Святейший Отец, речь здесь идет о значимости смирения и самоумаления, и именно с провозглашения этих добродетелей начинает развертываться Благая Весть о присутствии Бога в мире.

«У христианской общины, в которой верные, священники, епископы не становятся на путь добровольного самоумаления, нет будущего, она развалится. Мы не раз наблюдали это в истории на примере масштабных проектов: мы видели христиан, которые пытались прокладывать себе путь, употребляя силу, превознося свое величие, прибегая к завоеваниям… Но Царство Божие произрастает из крошечного семени, семени жизни…», — отметил Понтифик, и добавил, что это семя не дает побегов само по себе, без содействия Святого Духа. Продолжая свою мысль, он указал, что подлинно великими теологами являются такие люди, которым свойственны не только глубокие познания в области теологии, но и способность приобретать эти знания, стоя на коленях, смиренно сознавая собственную малость.

В заключение Папа Франциск подчеркнул, что христианское самоумаление не имеет ничего общего с замкнутостью и страхом. Напротив, подобное расположение делает человека великодушным и способным рисковать, так как позволяет ему выйти за собственные рамки, предавая себя всемогуществу Божию. Папа рекомендовал собравшимся в часовне Дома Святой Марфы начинать любое дело, прежде всего возбуждая в себе сознание собственной малости, по примеру евангельского мытаря, четко сознававшего свои ограничения и грехи, а потому получившего оправдание.

По материалам Vatican News