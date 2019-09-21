На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о том, каким должен быть епископ

В своей проповеди на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в пятницу 20 сентября Папа Франциск предупредил об опасности материализма и сплетничанья среди духовных лиц. «Когда духовное лицо – священник, диакон, епископ, – начинает привязываться к деньгам, он привязывается к источнику всякого зла», — заметил Папа.

Понтифик подчеркнул, что, в первую очередь, епископ должен быть человеком, живущим в близких отношениях с Богом, а его первой обязанностью должна стать молитва. Именно она дает силы и пробуждает осознание того дара, коим является священническое служение.

Епископ Рима напомнил и о важности для епископов быть близкими к священникам и диаконам их епархий. Он выразил разочарование ситуациями, когда священник не может дозвониться до своего епископа или договориться с ним о встрече. «Пастырь, который на самом деле близок своим священникам, если увидит, что священник ему звонил, самое позднее на следующий день должен ему перезвонить, так как священник имеет право знать, что у него имеется отец», — заявил Понтифик.

Папа подчеркнул, что дьявол любит провоцировать разделения, в результате чего в священническом окружении возникают малые группы, основанные на определенной идеологических предпочтениях или симпатиях. Важно, однако, хранить нерушимое единство в коллегии пресвитеров.

Святейший Отец также обратил внимание на важность близости пастырей к народу Божьему. «Когда епископ отрывается от Божьего народа, он попадает под власть идеологии, не имеющей ничего общего с служением, он перестает быть служителем, он забывает о полученном даре», — предупредил Папа.

В заключение проповеди Папа Франциск призвал верующих мирян спросить самих себя: молятся ли они за своих пастырей или только критикуют их? «Необходимо молиться за священников, епископов, чтобы все мы, потому что Папа — это тоже епископ, были способны хранить свой дар, не растрачивать его попусту и осуществлять всё это в отношениях близости к Богу и пастве», — сказал Понтифик.

По материалам Vatican News