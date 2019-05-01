На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о рождении от Духа Святого

Свою проповедь на Мессе в часовне Дома Святой Марфы утром 30 апреля Епископ Рима посвятил комментарию на Евангелие дня, в котором Иисус отвечает Никодиму на вопрос о рождении свыше. Спросить об этом мог бы каждый из нас, отметил Папа, и проследил связь между пасхальными событиями и посланием о возрождении. Благая весть о Воскресении Господнем — это дар Святого Духа. Явившись апостолам в Пасхальное воскресенье, Иисус дарует им Святого Духа, Который наполняет их великой силой. Папа отметил, что мы ничего не можем сделать без Святого Духа, хотя бы и вовсю старались по-человечески: христианская жизнь рождается заново от Бога, и поэтому мы должны предоставить Ему совершенно особое место в нашей жизни:

«Именно Святой Дух воздвигает нас из нашего склепа, из нашей смерти — ведь в нашей жизни, в нашей душе имеется великое множество некрозов. Послание Воскресения, весть Иисуса Христа Никодиму звучит так: мы должны родиться свыше. Но зачем нужно уступать место Святому Духу? Христианская жизнь, если она называет себя таковой и не оставляет места Святому Духу, если не позволяет Ему вести себя вперёд, – это жизнь языческая, замаскированная под христианскую. Святой Дух – это главное Действующее Лицо христианской жизни; Он пребывает с нами, сопровождает, преображает и побеждает вместе с нами. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, то есть Иисус: это Он сошёл с небес. В момент Воскресения Иисус говорит нам: ‘Примите Святого Духа’, Который будет спутником христианской жизни».

В конце проповеди Папа Франциск призвал верующих: «Попросим Господа даровать нам осознание того, что мы не станем христианами, если не будем ходить вместе со Святым Духом, если не будем действовать со Святым Духом, если не позволим Святому Духу быть главным Действующим Лицом нашей жизни».

Источник: Vatican News