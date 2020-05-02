На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о проблематике кризиса

На утренней Мессе 2 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск молился о правителях, призванных заботится о людях, и в своей проповеди подчеркнул, насколько важно сохранять твёрдость в вере, особенно в период нынешнего кризиса. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Епископ Рима сказал: «Помолимся сегодня о правителях, которые обязаны заботиться о своем народе в это время кризиса: о главах государств, руководителях правительств, законодателях, мэрах, региональных руководителях… Да поможет им Господь и да укрепит их, ибо их труд нелёгок. И когда между ними возникнут разногласия, пусть они поймут, что во время кризиса требуется сплочённость на благо народа, ибо единство выше конфликта».

«Сегодня, в субботу 2 мая, – отметил далее Папа, – 300 молитвенных групп присоединились к нашей молитве, по-испански их называют madrugadores, то есть ‘ранние пташки’, – те, кто просыпаются очень рано, чтобы начать день с молитвы».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал литургические чтения дня, начав с Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 9,31-42): первая христианская община крепнет и умножается «при утешении от Святого Духа»; апостол Пётр исцеляет больного в Лидде и воскрешает христианку Тавифу. Церковь, отметил Папа, растёт в минуты утешения. Но случаются и трудные времена, периоды гонений, кризиса, которые ставят верующих в непростое положение. В Евангелии дня (Ин 6,60-69) говорится о том, как ученики отходили, не понимая слов Христа о Его Плоти и Крови, дающих жизнь вечную. Иисус видел ропот учеников и в этом кризисе понимал, что никто не может прийти к Нему, если его не привлечёт Небесный Отец. Кризис, подчеркнул Папа, – это момент выбора, когда нужно принимать трудные решения. Пандемия коронавируса также является моментом кризиса. В Евангелии Господь спрашивает апостолов, хотят ли они тоже отойти от Него, на что Пётр отвечает: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Пётр исповедует Христа Сыном Божьим, хотя пока не понимает Его слов о Плоти и Крови: апостол всецело уповает. Преемник Святого Петра подчеркнул, что именно во время кризиса необходимо быть особенно твёрдыми в убеждениях веры: это время верности и обращения к Богу. Мы, христиане, должны уметь жить во времена мира и уметь справляться с моментами кризиса.

В заключение Папа Франциск вознёс молитву, дабы Господь ниспослал нам Святого Духа, чтобы мы противостояли соблазнам кризисных времён, всегда оставались верными, надеясь на мирную жизнь ‘после’, и никогда «не продавали свою веру».