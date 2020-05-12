На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о мире человеческом и мире Господнем

На утренней Мессе 12 мая Папа Франциск призвал Божье благословение на медсестёр, которые в это время пандемии показывают пример героизма, и в своей проповеди размышлял о разных типах душевного мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению в часовне Дома Святой Марфы Епископ Рима сказал: «Сегодня – Международный день медицинского брата и медицинской сестры; вчера (по этому случаю) я отправил послание. Помолимся сегодня о медицинских братьях и сёстрах, мужчинах, женщинах, юношах и девушках, которые работают по этой специальности, – и это больше, чем просто профессия: это призвание, посвящение. Да благословит их Господь. В это время пандемии они являют собой пример героизма, а некоторые отдали свою жизнь. Помолимся о медбратьях и медсёстрах».

Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Ин 14,27-31), в котором Воскресший Иисус говорит Своим ученикам: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам». Прежде чем уйти, отметил Папа, Господь приветствует апостолов и дарует им Свой мир. Речь идёт не о всеобщем мире, не о желанном мире без войны, но о мире сердечном, душевном, который каждый из нас имеет в себе. Однако мир Иисуса коренным образом отличается от того, что может дать этот мир.

Земной мир даёт внутренний покой, но это умиротворение является собственностью человека, приобретением, которое изолирует от других. Такой эгоистичный внутренний мир дорого стоит, ибо, исчерпываясь одной вещью, он немедленно требует другой и новой. Он временный и бесплодный, подчеркнул Преемник Святого Петра, ссылаясь на евангельскую притчу о неразумном богаче (Лк 12,16-21). Мир же Господень – иной по своей сути: он приводит человека в движение, выводит наружу к другим людям, создаёт общину людей и общение между ними. Мир Христа бескорыстен и свободен, этот безвозмездный и плодотворный дар Господа ведет к надежде и всегда приносит благо.

Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом: «Какой именно мир пребывает в наших сердцах?». Заботимся ли мы о мире Христовом, остаётся ли он с нами даже в трудные времена? «Пусть Господь, – сказал в конце проповеди Папа, – дарует нам мир, преисполненный надежды, делающий нас плодотворными, способными общаться с другими. Да создаст Он общину, которая неизменно стремится к окончательному миру небесного рая».