На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о мире человеческом и мире Господнем

На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о мире человеческом и мире Господнем

Май 12, 2020

На утренней Мессе 12 мая призвал Божье благословение на медсестёр, которые в это время пандемии показывают пример героизма, и в своей размышлял о разных типах душевного мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению в часовне Дома Святой Марфы Епископ Рима сказал: «Сегодня – Международный день медицинского брата и медицинской сестры; вчера (по этому случаю) я отправил послание. Помолимся сегодня о медицинских братьях и сёстрах, мужчинах, женщинах, юношах и девушках, которые работают по этой специальности, – и это больше, чем просто профессия: это призвание, посвящение. Да благословит их Господь. В это время пандемии они являют собой пример героизма, а некоторые отдали свою жизнь. Помолимся о медбратьях и медсёстрах».

Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Ин 14,27-31), в котором Воскресший Иисус говорит Своим ученикам: « оставляю вам, Мой даю вам; не так, как даёт, Я даю вам». Прежде чем уйти, отметил Папа, Господь приветствует апостолов и дарует им Свой . Речь идёт не о всеобщем мире, не о желанном мире без войны, но о мире сердечном, душевном, который каждый из нас имеет в себе. Однако Иисуса коренным образом отличается от того, что может дать этот .

Земной мир даёт внутренний покой, но это умиротворение является собственностью человека, приобретением, которое изолирует от других. Такой эгоистичный внутренний мир дорого стоит, ибо, исчерпываясь одной вещью, он немедленно требует другой и новой. Он временный и бесплодный, подчеркнул Преемник Святого Петра, ссылаясь на евангельскую притчу о неразумном богаче (Лк 12,16-21). Мир же Господень – иной по своей сути: он приводит человека в движение, выводит наружу к другим людям, создаёт общину людей и общение между ними. Мир Христа бескорыстен и свободен, этот безвозмездный и плодотворный дар Господа ведет к надежде и всегда приносит благо.

Святейший Отец призвал верующих задаться вопросом: «Какой именно мир пребывает в наших сердцах?». Заботимся ли мы о мире Христовом, остаётся ли он с нами даже в трудные времена? «Пусть Господь, – сказал в конце проповеди Папа, – дарует нам мир, преисполненный надежды, делающий нас плодотворными, способными общаться с другими. Да создаст Он общину, которая неизменно стремится к окончательному миру небесного рая».

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