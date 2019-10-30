На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о христианской надежде

В своей проповеди на Мессе в часовне Дома Святой Марфы во вторник 29 октября Папа Франциск прокомментировал литургическое чтение из Послания к Римлянам (Рим 8,18-25), которое назвал «гимном надежды». В нем апостол Павел призывает верующих уповать на будущее, не унывая перед лицом страданий и памятуя при этом, что «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Святейший Отец заметил, что иметь надежду – это как забросить якорь на глубину, изо всех сил уцепившись за его цепь; иметь надежду – это значит быть всецело устремленным к встрече с Господом, отдавая себе отчет, что мы «нам не удастся свить себе постоянное гнездо здесь». «Если же христианин теряет эту перспективу, то его жизнь становится статичной, а то, в чем нет движения, обречено испортиться. Взглянем на воду: если вода стоячая, если она не течет, не движется – она портится. Так и христианину без направленного движения, без стремления к другому берегу, чего-то не хватает. Он кончит тем, что испортится. Христианская жизнь станет для него философской доктриной. Он будет жить ей, будет говорить, что это вера, но вера, лишенная надежды, таковой не является», — предостерег Понтифик и добавил, что в сравнении с верой и любовью «надежду постичь труднее». Надежда – это «самая скромная из добродетелей, присущая исключительно бедным». «Если мы хотим быть людьми надежды, то нам предстоит прежде стать бедными, не привязанными к чему-либо здешнему: стать бедными, плывущими на другой берег. Подлинная надежда скромна, она – та добродетель, над взращиванием которой необходимо работать ежедневно…»

О том, как нам следует жить надеждой, говорит Евангелие дня, в котором Царство Божие сравнивается с горчичным зерном и закваской (Лк 13,18-21). Надежда требует терпения и умения ожидать, требует доверия к деятельности Святого Духа. Надежда должна стать самым настоящим воздухом для христианина: христианин ею дышит, твердо уповая на обетования Господни, подвел итог Папа Франциск.