На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о духовной брани

Утром в пятницу 25 октября Папа Франциск отслужил Мессу в часовне Дома Святой Марфы. В своей проповеди он, комментируя отрывок из Послания Святого Апостола Павла к Римлянам (Рим 7,18-25а), сосредоточился на непрерывной внутренней борьбе или брани духовной Апостола народов: схватка происходила «между желанием делать добро» и неспособностью это осуществить – на настоящей «войне», которая имела место «внутри него». Святейший Отец заметил, что такая внутренняя борьба — «закон для всех», так как даже «святые ощущают эту войну внутри себя». «И если бы кто из нас сказал: ‘Но я не чувствую этого, я благословен, живу спокойно, в гармонии, без потрясений…’, то я бы ответил: «Ты не благословен, ты под анестезией, а потому не понимаешь, что на самом деле происходит», — заявил Папа. В брани духовной случаются как заурядные, так и из ряда вон выходящие моменты, продолжил свою мысль Понтифик и привел в качестве примера святых мучеников, «которые были вынуждены бороться вплоть до последней черты, чтобы сберечь веру».



«Часто мы, христиане, заняты множеством вещей, пусть и хороших. Но что происходит внутри тебя? Кто вдохновляет тебя на это? Каково при этом твое духовное намерение? Кто или что побуждает тебя это делать?»- на эти вопросы призвал ответить своих слушателей Папа. По его словам, непрерывная борьба идет между Божьей благодатью и грехом, между Господом, Который хочет нас спасти и вывести из плена соблазнов, и злым духом, который повергает нас наземь, стремясь уничтожить. Святейший Отец еще раз призвал задуматься, насколько наши решения внушены Господом, а насколько продиктованы нашим эгоизмом или, хуже того, внушены дьяволом.



«Важно знать, что именно происходит внутри нас. Важно жить, не теряя из виду внутреннего и не уподобляясь проезжей дороге, которую топчут все подряд. И чтобы этого не случилось, следует ежевечерне посвящать некоторое время анализу прожитого дня, искреннему испытанию совести. Ведь иначе мы так и будем обречены жить с душой-сплетницей, коей хорошо известно, что происходит вокруг, что происходит у соседей, вот только неизвестно, что происходит внутри нее», — сказал Папа Франциск в заключение.



По материалам Vatican News