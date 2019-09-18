На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о Божием сочувствии

Комментируя евангельское повествование о воскрешении Иисусом единственного сына бедной вдовы из Наина (Лк 7,11-17), Святейший Отец подчеркнул, что в данном случае речь здесь идет о сострадании Бога к человеческим нуждам. Сострадание позволяет видеть реальность такой, какая она есть; сострадание — это своего рода увеличительное стекло сердца: глядя через него, мы получаем возможность оценить истинный масштаб вещей. В Евангелии Иисуса очень часто охватывает сострадание. Сострадание — это язык Бога…»,- сказал Понтифик.

По словам Папы, сострадание — это не просто жалость, которую может ощутить любой человек, например, при виде умирающей на улице собаки; сострадание — это «активное включение в проблему другого». Таким отношением к людям Иисус руководствовался, скажем, совершая чудо умножения хлебов. Христос призывает также и Своих учеников взвалить на себя бремя проблем других людей, не давая места равнодушию. «Но как часто мы отводим взгляд сторону… Тем самым мы закрываем двери для сочувствия. На следует произвести испытание совести и спросить самих себя: не отвожу ли я глаз? Позволяю ли Святому Духу вести меня по пути сострадания, кое является добродетелью Самого Господа Бога?»- сказал Папа Франциск в заключение.

По материалам Vatican News