На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск размышлял о Божьем утешении

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 10 декабря с.г. Папа Франциск размышлял над фрагментом из Книги пророка Исаии (40,1-11), который начинается словами: «Утешайте, утешайте народ Мой!».

Святейший Отец заметил, что Бог всегда утешает человека, за исключением тех ситуаций, в которых последний сам не позволяет утешить себя. Господь указывает Своему народу путь, утешает его, по-отцовски ласково наставляет его, как говорит об этом Исаия: «Как пастырь будет пасти Он стадо свое; агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей дойных». «Господь ведет Свой народ, Господь правит Своим народом, Господь исправляет его ошибки, Господь наказывает его, но ласково, как любящий родитель. Присущие Богу ласковость и нежность – это не дидактический или дипломатический прием. Это то, что проистекает из самой сущности Бога. «Господь на самом деле испытывает радость, когда грешник обращается к Нему. И именно эта радость и делает Его ласковым», – сказал Понтифик и добавил, что радость Бога от покаяния грешника сравнима с той радостью, кою ощущал милосердный отец из евангельской притчи при виде возвращения блудного сына, или коя была присуща доброму пастырю из другой притчи, который оставил 99 овец, чтобы найти одну заблудшую. Как раз такую радость испытывает Бог всякий раз, «когда мы позволяем Ему простить нас, когда приходим к Нему, чтобы попросить прощения». Его радость претворяется в ласковость, и это утешает нас, – подвел итог Папа Франциск, а в заключение призвал верных не роптать на трудности, так как этим обязательно воспользуется дьявол, чтобы наполнить их сердца духом скорби и горечи, а поскорее обратиться к Богу, чтобы на опыте познать Его ласковость, проявляемую в утешении и прощении грехов.

По материалам Vatican News