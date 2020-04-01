На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск рассуждал о том, каким должен быть ученик Христа

На утренней Мессе 1 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск обратился к работникам средств коммуникации, увещевая их помогать своей аудитории лучше перенести период изоляции. «Сегодня давайте помолимся обо всех, кто трудится в масс-медиа, передает в эти дни информацию, чтобы люди не чувствовали себя совсем изолированными, чтобы содействовать воспитанию детей и информировать, чтобы помочь перенести это время изоляции».

В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что ученик Иисуса Христа – это человек свободный, который держится традиции, но и открыт для новизны, поскольку находится под водительством Духа Святого, а не идеологий. Антифон сегодняшней Мессы представляет собой молитву освобождения из Псалма 17 (18): «Господи, избавляющий меня от врагов моих! Ты вознесёшь меня над восстающими против меня и от человека жестокого избавишь меня».

Ссылаясь на евангельское чтения дня – из восьмой главы Евангелия от Иоанна, – Папа отметил, что персонажи этой главы – Иисус Христос и Его собеседники – выявляют свою сущность, свою идентичность. Господь загоняет законоучителей в угол, чтобы они увидели собственные противоречия. Уверовавшим иудеям Иисус говорит: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Здесь Господь вновь повторяет столь дорогую Ему фразу о том, что ученики должны пребывать в Его Слове, пребывать в Нем. Те, кто пребывают в Его Слове, и есть христиане. Христианская идентичность – это не удостоверение личности, но ученичество. Пребывая в Господе, в Его Слове, в Его жизни, человек становится учеником. Не пребывая в нем, человек может считаться симпатизирующим Его учению или последователем Иисуса в добрых делах, человеком с правильными ценностями, – но только лишь ученичество является главной отличительной чертой христианина. Именно ученичество делает его свободным человеком. Но что означает «пребывать в Господе»? Это означает, пояснил Папа, быть под водительством Святого Духа, то есть быть человеком традиции и человеком новизны, свободным человеком, не поддающимся идеологиям и сомнительным доктринам, возникшим даже в лоне христианства. Святой Дух дарует нам свободу, и в этом состоит наше помазание духом.

«Тот, кто пребывает в Господе, – ученик, помазанник Духа. Он получил помазание Святым Духом и взращивает его. Таков путь, указанный Иисусом, путь свободы и путь жизни», – подвел итог Папа Франциск.

Источник: Vatican News