На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал не поддаваться искушениям

«Господи, не удаляйся от меня; сила моя! Поспеши на помощь мне. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе»: антифон Святой Мессы предшествующей наступлению Страстной седмицы субботы взят из 21 Псалма, начинающегося словами, произнесенных Иисусом на Кресте: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты оставил Меня?». На утренней Мессе 4 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск размышлял над смертным приговором, вынесенным Иисусу: этот приговор был не мгновенным, но закономерным результатом целого развернувшегося процесса. Такой же процесс происходит в душе каждого из нас всякий раз, когда мы подвергаемся искушению.

В читаемом сегодня Евангелии от Иоанна (Ин 11,45-56) говорится о решении Синедриона убить Иисуса. Это решение, спровоцированное получившим широкую известность чудом воскрешения Лазаря, принималось поэтапно. Любое искушение, отметил Святейший Отец, всегда начинается с малого и затем вырастает в грех, которому мы находим оправдание. Искушение растет неспешно, заражая других и изменяя сердце. За этим искушением стоит дьявол: именно он желал убить Иисуса. Процесс, который привел к такому решению, начался с небольших волнений еще во времена Иоанна Крестителя, затем он постепенно развивался, хотя никто из законоучителей и первосвященников прямо не говорил, что Иисуса следует убить. Так же и в душе каждого из нас развертывается то или иное искушение, проходя при этом три этапа: сначала возникает желание, приходит на ум идея, потом следует заражение ею себя и ближних, а затем наступает черед самооправдания. Когда искушение берет над нами верх, мы обычно остаемся спокойны, ибо уже сформулировали для себя оправдание греха и нарушения закона Божьего. В каждом из нас искушение проходит тот же самый путь, какой оно прошло в сердцах и умах тех, кто вынес смертный приговор Иисусу Христу. Его жизнь – это пример для нас, а то, что произошло с Ним, произойдет и с нами, подчеркнул Понтифик и вознес молитву Святому Духу о нашем просвещении, дабы все мы умели вовремя останавливать начавшийся в наших душах процесс искушения.

В ходе Святой Мессы Папа Франциск особым образом помолился о том, чтобы в этот трудный период мы не поддавались искушению корысти: «В этот период смятения, трудностей и боли у многих людей появилась возможность сделать что-то хорошее. Но нет недостатка и в тех, кому приходит в голову дурное, кто пользуется моментом ради своих корыстных интересов. Помолимся сегодня о том, чтобы Господь даровал всем добрую, прозрачную совесть, которая не устыдится перед Богом».

Источник: Vatican News