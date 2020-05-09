На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал не поддаваться искушениям лукавого

На утренней Мессе 9 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск подчеркнул, что жизни христианской Церкви всегда сопутствуют утешение Святого Духа и преследования мира сего. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение, Епископ Рима напомнил, что в этот день Церковь чтит память святой Луизы де Марийяк, основательницы конгрегации Дочерей Милосердия Святого Викентия де Поля: эти сёстры живут в Доме Святой Марфы и работают в ватиканском детском диспансере. «Да благословит Господь этих монахинь», – сказал Предстоятель Вселенской Церкви.

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал литургические чтения дня, начав с Книги Деяний Апостолов (Деян 13,44-52). С одной стороны, Господь помогает Церкви расти и развиваться, подтверждая Своё святое присутствие великими чудесами и благословениями. Но с другой стороны, есть злой дух, который в силу зависти и ненависти пытается уничтожить Церковь. На протяжении веков не раз подтверждался тот факт, что Церковь, лишённая препятствий и трудностей, упускает что-то важное: если дьявол слишком тих, значит, что-то в Церкви идёт не так, отметил Преемник Святого Петра. Оружием лукавого являются жажда денег и власти: даже в самое первое утро Воскресения солдаты, охранявшие гробницу Иисуса, продают истину за деньги; добиваясь изгнания апостолов, иудеи подстрекают влиятельных женщин к тому, чтобы они воспротивились Благой Вести. С тех давних времён ничего не изменилось, и силы мира сего, поддаваясь искушениям лукавого, пытаются заглушить триумф Христова Воскресения.

В заключение Папа Франциск призвал верующих быть внимательными к проповеди Евангелия, дабы никогда не впасть в искушение «доверяться силам мира сего и деньгам». Христиане должны полагаться «на Иисуса Христа и на Святого Духа, Которого Он послал, потому что именно Дух Святой является закваской, силой, помогающей Церкви расти. Да, Церковь идёт вперёд с духовным миром, смирением и радостью: между утешениями Божьими и гонениями мира сего».