На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал не бояться Света Христова

На утренней Мессе 6 мая в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск помолился о работниках СМИ, которые в разных странах мира ежедневно трудятся во время пандемии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения, которое транслировалось в прямом эфире по телевидению и Интернету, Святейший Отец сказал: «Помолимся сегодня о тех, кто работают в средствах массовой информации. В это время пандемии они рискуют многим, и у них немало работы. Да поможет им Господь в деле непрестанной передачи правды».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня (Ин 12,44-50), в котором Господь сообщает ученикам о Своей спасительной миссии в этом мире. Этот отрывок показывает глубокое единение между Иисусом и Отцом, а также послушание Иисуса Небесному Отцу. Миссия Христа – нести свет, и её унаследовали апостолы, ибо мир всё еще пребывает во тьме. Люди привыкают к темноте, становятся её рабами и в результате отвергают Иисуса, Который пришёл к своим. Свет Христов жжёт им глаза, и «в этом – трагедия нашего греха: грех ослепляет нас, и мы не можем терпеть свет. У нас болят глаза».

Обращение к Богу, отметил Понтифик, – это переход из тьмы к свету, однако этот путь освобождения заграждают пороки, дух мира сего и гордыня. Христос заявляет: «Я пришёл не судить мир, но спасти мир». Он спасает нас от внутренней тьмы, выводит из сумрака, характерного для различных форм жизни: общественной, бытовой, политической, национальной и международной. От нас же требуется заметить свою личную тьму, дабы Господь осветил нас и даровал спасение. Не будем же бояться призывать Иисуса: Он добр, нежен, близок к нам. Он всегда приходит к нам на помощь, чтобы спасти нас. «Да не убоимся мы Света Иисуса», – призвал в заключение Папа Франциск.