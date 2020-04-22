На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал каждого из христиан задуматься, живет ли он во свете или во тьме

22 апреля на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск говорил о любви милосердного Бога, Который так возлюбил человечество, что отдал за него Свою жизнь: в Кресте Иисуса заключена «вся любовь Божья, вся христианская мудрость». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Во вступлении к богослужению Святейший Отец сказал: «Сегодня, в это время, когда мы крайне нуждаемся в единстве между собой, между народами, помолимся о Европе, чтобы она была по-братски едина, о чём мечтали отцы-основатели Европейского союза».

В своей проповеди Епископ Рима прокомментировал Евангелие дня (Ин 3,16-21), в котором Иисус говорит Никодиму: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез Него».

Святейший Отец подчеркнул слова Господа: «Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы». Божья любовь кажется безумием, отметил Папа, потому что Небесный Отец отдал на крестную смерть – ради нас – Своего Единородного Сына. Распятие – это великая книга Божьей любви к человечеству. Многие христиане посвящают своё время созерцанию распятия, и там они находят всё. Святой Дух позволил им понять, что именно в распятии заключена вся наука, вся Божья любовь, вся христианская мудрость: спасительный свет Божий.

К сожалению, отметил Понтифик, многие люди не могут жить на свету и уподобляются летучим мышам, живущим ночью. Такими же становимся и мы, когда живём в грехе, предпочитаем темноту и ходим как слепые. В заключение Папа Франциск призвал верующих ежедневно задаваться вопросом: «Хожу ли я в свете или во тьме? Кто я: дитя Божье или же я стал бедной летучей мышью?»