На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал к возвращению к радости первого призвания

Мы, христиане, всегда должны возвращаться к той самой первой встрече, когда Иисус посмотрел на нас с любовью: об этом говорил Папа Франциск на утренней Мессе 27 апреля в часовне Дома Святой Марфы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение, Святейший Отец сказал: «Помолимся сегодня о деятелях искусства, обладающих великой способностью к творчеству, дабы они указывали нам путь красоты. Пусть в эти времена Господь дарует всем нам благодать креативности».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал Евангелие дня (Ин 6,22-29): Иисус упрекает толпу, которая ищет Его только потому, что насытилась после чудесного умножения хлебов и рыб. Господь призывает людей стараться «не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную», которую даст им Сын Человеческий, для чего необходимо уверовать в Христа.

Насытившаяся толпа пожелала сделать Иисуса царем: люди забыли о своём первом восторге от Его слов, Господь же терпеливо напоминает им об этом первом переживании, отметил Папа. Христос исправляет путь людей, которые сбились с евангельской стези и пошли по мирской. Такое происходит и с нами, когда мы сходим с евангельского пути и забываем о первом воодушевлении от Слова Господня. Христос помогает нам вернуться к той самой первой, ключевой встрече; и это великая Божья милость, особенно когда многие искушения способствуют тому, чтобы мы сбились с пути. Это благодать, позволяющая всегда возвращаться к первому зову, когда Иисус с любовью посмотрел на нас. У каждого из нас есть опыт самой первой встречи, во время которой Господь сказал: «Следуй за Мной». Со временем мы уходим в сторону, блуждаем, теряя свежесть первого призвания, отметил Папа Франциск и в заключение попросил верующих молиться о благодати возвращения к тому моменту, когда мы впервые встретились с Христом.