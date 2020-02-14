На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск призвал к благодарности Богу за сотрудников и спутников на жизненном пути

Утренняя Месса, которую 14 февраля Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы, прошла в теплой, семейной атмосфере. В ней принял участие персонал Папской ватиканской резиденции, поводом же стало прощание с Патрицией, служащей Дома Святой Марфы, вышедшей на пенсию после 40 лет работы в Ватикане.

В своей проповеди Понтифик пояснил, что семья может состоять не только из «отца, матери, братьев, дядюшек и тетушек, бабушек и дедушек», но и включать людей, которые «сопровождают нас на нашем жизненном пути»: соседей, друзей, коллег по работе или учебе. «Мы не одиноки. Господь хочет, чтобы мы были народом, сообществом, а не эгоистами, ведь эгоизм – это грех», – констатировал Папа и перечислил затем по именам многих сотрудников своей резиденции: Луизу, Кристину, сестру Марию, которая пришла на работу в Ватикан совсем молодой, а потом именно здесь решила стать монахиней. Он перечислил также и «тех, кого уже больше нет»: Мириам, покинувшую этот мир при родах вместе со своим младенцем; Эльвиру, что была примером борьбы за жизнь до конца… Папа вспомнил и людей, к настоящему времени вышедших на пенсию или сменивших место работы. За каждым именем стоит присутствие, история, краткое или более обстоятельное знакомство, притом, что любое знакомство оставляет в нашей жизни свой след. «Все без исключения мои сотрудники творили добро, и мне было нелегко с ними расставаться», – подвел итог Святейший Отец, а затем обобщил сказанное: «Будет уместным вспомнить сегодня о людях, которые сопровождают нас на нашем жизненном пути, вспомнить их с благодарностью, поблагодарить за них Бога. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты не оставляешь нас в одиночестве. Это правда, что бывают между нами проблемы, что там, где живут люди, порой неизбежны недоразумения. И у нас это тоже есть. Есть молитва, но случаются кривотолки, иногда доходит и до греха против любви к ближнему».

«Если в семье, – продолжил Епископ Рима, – имеют место взаимные трения или конфликты, то домашние просят друг у друга прощения. Вот и я хотел бы поблагодарить работающих со мной людей и извиниться перед ними за свои промахи. Я также призываю сделать это всех, кто участвует в сегодняшней Мессе». В заключение Папа Франциск поблагодарил всех сотрудников своей резиденции за преданное служение.

По материалам Vatican News