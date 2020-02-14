На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск предостерег верных от греха обмирщения

Утром 13 февраля Папа Франциск отслужил Мессу в часовне Дома Святой Марфы, на которой посвятил свою проповедь толкованию на первое литургическое чтение (3 Цар 11,4-13), где речь идет о постепенном вероотступничестве царя Соломона. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима отметил, что в юности Соломон был глубоко верующим добрым человеком, который превыше всего ценил мудрость, исходящую от Бога. Именно эта мудрость принесла ему и повсеместную славу, и уважение среди народов. Но в старости царь уступил своим жёнам и позволил им склонить его сердце к чужим богам. Соломон увяз в грехе и начал сам служить идолам, воздвигая им многочисленные алтари и капища. Важно помнить, что отступничество Соломона произошло далеко не сразу, а развивалось постепенно, день за днём. Папа отметил, что отец Соломона, царь Давид, дважды согрешил очень тяжело, но он немедленно раскаялся, смиренно вымаливая у Бога прощения за свои ужасные проступки. Давид был верен Господу, и Бог хранил его до последнего дня жизни. Соломон же был наделён величайшими дарами и легендарной мудростью, но он позволил своему сердцу уступать соблазнам, привыкал к растущим компромиссам с совестью: в итоге царь утратил чувство греха, перестал слушать Божьи наставления и пришёл к самому тяжкому предательству Бога, Который подарил ему всё.

Святейший Отец предостерёг верующих от постепенного погружения в грех, поскольку мы склонны постоянно «вести беседы с чужими богами», идолами денег, гордыни, высокомерия и мирских влечений. Окончательное падение происходит далеко не сразу: человек постепенно закрывает своё сердце перед Божьей благодатью, подчеркнул Папа Франциск.

Завершая свою проповедь, Преемник Святого Петра вознёс молитву, дабы Господь помог нам понять, когда именно наши сердца начнут ослабевать и терять чувствительность, дабы мы смогли вовремя обратиться и вернуться на путь благодати.