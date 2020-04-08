На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск предостерег перед живущим в каждом из нас «маленьким иудой»
На Мессе Страстной среды – называемой также «средой предательства» – Папа Франциск говорил о «маленьких иудах», которые гнездятся в каждом из нас, особенно если мы делаем выбор в пользу денег и в пользу своих корыстных интересов, предавая Господа. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.
В Евангелии дня (Мф 26,14-25) речь идет о предательстве Иуды. В наши дни, отметил Папа, также есть множество иуд, способных предать даже своих близких, множество тех, кто готов служить и Богу, и деньгам: но невозможно служить двум господам, и в конце концов человек становится рабом денег. Тот, кто привязан к деньгам, идет на предательство, чтобы иметь еще больше.
Говоря об истории Иуды, Папа отметил несколько деталей в евангельском повествовании, например, то, что Иисус не называет его предателем, наоборот, называет другом. Это заставляет задуматься над «тайной Иуды»: «Каким был конец Иуды? Неизвестно. Иисус в этой связи не избегает сильных выражений, говоря: ‘Горе тому человеку, которым Сын Человеческий предаётся: лучше было бы этому человеку не родиться’. Означает ли это, что Иуда находится в аду? Не знаю. Я смотрю на капитель и вижу одно только слово – ‘друг’».
К предательству Иуду подтолкнул дьявол, пояснил Папа Франциск: «Дьявол – недобросовестный плательщик, и ему нельзя доверять. Он обещает тебе всё, показывает всё, а в конце концов оставляет тебя одного в отчаянии, чтобы ты повесился».
Папа призвал верующих подумать о «маленьких иудах», которые дают о себе знать в каждом из нас в час выбора между верностью и корыстью: «У каждого из нас есть способность предавать, продавать, делать выбор в пользу собственного интереса. Каждого из нас может увлечь любовь к деньгам, к благам или к будущему благополучию».
В ходе Мессы Папа Франциск особым образом помолился о тех, кто в это тяжелое время пандемии наживается на бедных, как, например, мафиози и ростовщики. «Пусть Господь прикоснется к их сердцу и обратит их», – воззвал Святейший Отец.
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна