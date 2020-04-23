На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск помолился о семьях, переживающих кризис, и об обращении ростовщиков

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 23 апреля Папа Франциск молился о многих семьях, переживающих кризис из-за нового коронавируса: тяжёлое положение людей усугубляется теми, кто зарабатывает на их нужде. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение в Доме Святой Марфы, Епископ Рима сказал: «Во многих местах можно ощутить одно из последствий этой пандемии: многие нуждающиеся семьи голодают и, к сожалению, помогает им группа ростовщиков. Это ещё одна пандемия, социальная, коснувшаяся семей тех, кто трудился ежедневно или, к сожалению, неофициально: они не могут ходить на работу и у них нет пропитания; а это семьи с детьми… И затем ростовщики отбирают у них то мизерное, что у них осталось. Будем же молиться. Помолимся об этих семьях, о множестве детей из этих семей, о достоинстве этих семей. Помолимся также о ростовщиках: да коснётся Господь их сердец и да обратит их».

В своей проповеди Папа Франциск прокомментировал отрывок из Книги Деяний (Деян 5,27-33). Апостола Петра привели в синедрион, где первосвященник – с упрёками и угрозами – запретил ему учить народ. Апостол ответил, что «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам». Пётр открыто заявляет перед всеми о победе над смертью Христа Спасителя, которого религиозные лидеры совсем недавно приговорили к казни на кресте.

Преемник Святого Петра подчеркнул бесстрашие этого Первоверховного Апостола, – человека настолько слабого, что ещё недавно он трижды отрёкся от Господа. Отвага Апостола подкрепляется молитвой о нём Иисуса, отметил Папа: Христос молился, дабы вера Петра не пошатнулась. Господь молится перед Небесным Отцом и о нас, показывая Ему Свои раны, цену нашего спасения. Иисус – величайший Ходатай, и мы должны больше полагаться на Его молитву, нежели на собственные прошения, подвел итог Папа Франциск.