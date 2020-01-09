На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск озвучил секрет истинного мира

Нельзя быть христианином и одновременно засевать войну в семье, в своем квартале, на рабочем месте; настоящий мир рождается в сердце человека. Такой была главная мысль в проповеди Папы Франциска, прочитанной им в ходе утренней Мессы в часовне Дома Святой Марфы в четверг 9 января. «Пусть Господь даст нам Святого Духа, чтобы мы и дальше пребывали в Нем, и научит нас просто любить, не воюя с другими», – пожелал он.

Когда мы говорим о мире, то невольно тут же вспоминаем о войне, желая, чтобы войн вообще не было, чтобы прочный мир водворился повсюду. Однако мы чаще всего, говоря о войне и мире, имеем в виду ситуацию в какой-то части мира, в какой-то конкретной стране, в определенный период времени… Между тем, необходимо призадуматься о том, как вообще мир бывает возможен, где и как он рождается, – сказал в частности Святейший Отец, подчеркнув, что подлинный мир рождается в сердце человека: если мы не имеем мира в сердце, то как же ему восторжествовать в окружающем мире?! А чтобы иметь мир в сердце, необходимо «пребывать в Господе». Где Господь, там и мир. Это Он творит мир, это Он посылает нам Святого Духа, чтобы в нашем сердце царил мир. «Если мы будем пребывать в Господе, то и наше сердце будет пребывать в мире», – отметил Предстоятель Католической Церкви, процитировав слова из Первого Послания Апостола Иоанна, где сказано, что пребывают в Господе те, кто любит друг друга. В этом заключается секрет мира, констатировал Понтифик.

При этом речь идет о настоящей любви, а не о «любви из телесериала», такой любви, которая побуждает хорошо высказываться о других людях. Если я не могу сказать о ком-то ничего хорошего, то лучше и вовсе молчать, ведь говорить плохое о другом лице, очернять его, это значит вести войну. В не меньшей мере следует остерегаться зависти и пустословия, которые могут стать поводом к войне в нашем сердце, в нашей семье, в нашем обществе, когда мы стремимся морально уничтожить другого человека, «замарать» его… Этим желаниям противостоит настоящая любовь, исключающая осуждение другого человека.

Как отметил Преемник Святого Петра, всякий раз, когда дьяволу удаётся заставить нас вести войну и разжечь в нашем сердце такого рода «огонь», он бывает очень доволен: ведь ему тогда ничего больше и делать не нужно, поскольку мы сами начинаем уничтожать друг друга; мы сами ведем войну на уничтожение, разрушая сначала самих себя, вырывая с корнем любовь из своего сердца, а затем и ближних. В заключение Папа Франциск призвал к молитве о прочном мире, который является «даром Святого Духа и следствием пребывания в Господе».

По материалам Vatican News