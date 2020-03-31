На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск особым образом помолился о бездомных

На утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы 31 марта Папа Франциск особым образом молился о бездомных. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

После того, как прозвучал входной антифон – «Ожидай Господа, мужайся; и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа», – Папа сказал: «Помолимся сегодня о тех, у кого нет дома в этот самый момент, когда от нас требуется находиться дома. Да обратит общество внимание на эту реальность, да примет их Церковь».

Комментируя сегодняшние литургические чтения – из Книги Чисел и из Евангелия от Иоанна, – Святейший Отец напомнил, что Иисус Христос «сделался грехом» ради нашего спасения. Он пришел в мир, чтобы взять на себя наши грехи: его страдания и смерть на Кресте не были поддельными. Папа призвал созерцать Иисуса на Кресте и возносить благодарение Богу.

Первое чтение повествует о том, как Моисей поднял медного змея и тем самым спас народ Израилев от ядовитых змей. Змей – пояснил Папа – это «малосимпатичное» животное, которое всегда отождествляется со злом. В Божественном Откровении змей является как раз тем животным, которого дьявол использует, чтобы ввести первых людей в искушение. В Книге Откровения Святого Иоанна дьявол именуется «древним змием», который жалит, отравляет, разрушает. Чтобы сделать это, он предлагает нечто красивое, заставляя людей поверить ему и, тем самым, соблазняет, подталкивает ко греху. Это случилось и с израильтянами, вышедшими из Египта. Они устали в пути и стали мысленно возвращаться в Египет, вспоминая, как хорошо там жили. Кажется, что Бог не выдержал в тот момент и разгневался, послав ядовитых змей. Змеи, от которых умерло много израильтян, здесь также являются образом зла. Народ видит в змеях именно тех, кто причиняет им зло. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев». Таким образом, народ раскаивается, Моисей возносит молитву о народе, затем делает медного змея и выставляет его на знамя.

«Не является ли это идолопоклонством? – продолжил Папа свои размышления. – Ведь это змей, идол, приносящий спасение… Непонятно! С точки зрения логики это непонятно, ведь речь идет о пророчестве, о возвещении того, что произойдет. В Евангелии мы услышали близкое прорчоество: ‘Когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя’. Иисус будет вознесен на Кресте. Моисей делает змея и поднимает его, Иисус же будет вознесен, подобно змею, чтобы даровать спасение. Но суть этого пророчества – в том, что Иисус сделался ради нас грехом. Он не согрешил, но сделался грехом». «Когда мы взираем на распятие, мы думаем о страданиях Господа. Это правда, но давайте остановимся, чтобы подойти к самому центру этой истины: в тот момент Ты, Господи, кажешься самым великим грешником, Ты сделался грехом».

Понтифик призвал верующих взирать на Распятие именно с этой точки зрения, самой истинной, то есть смотреть в свете Искупления. Иисус не «делает вид», будто Он умирает, страдает, испытывает одиночество и чувство оставленности Отцом. «В Иисусе, сделавшемся грехом, мы видим полное поражение Христа», – отметил Папа, добавив, что понять это непросто, и размышляя об этом, мы никогда не придем к какому-то определенному выводу. Мы можем только «созерцать, молиться и благодарить», – заметил Папа Франциск в заключение.