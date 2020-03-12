На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск молился о гонимых христианах и заключенных

11 марта Папа Франциск отслужил третью утреннюю Мессу в прямом эфире из часовни Дома Святой Марфы. В своей проповеди Епископ Рима говорил о гонимых учениках Христа, упомянув также о пакистанской христианке Асии Биби. В начале богослужения он отметил, что Церковь сегодня особенно молится о заражённых коронавирусом, и призвал верующих добавить к своим молитвам прошения о «наших братьях и сёстрах, отбывающих наказание в тюрьмах: они страдают, и мы должны сопровождать их молитвой, дабы Господь помог им и утешил в это непростое время». Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В первом литургическом чтении из Книги Иеремии прозвучало пророчество о Страстях Господних. Враги стараются помешать праведнику, составляют против него коварный замысел: «Сразим его языком и не будем внимать словам его». Они собираются победить его измором, сделать его жизнь мучительной и невыносимой: таковы страдания пророка, отметил Папа. Говоря о Своих Страстях, Господь предвидит, что «предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие». Речь идёт не только о смертном приговоре, подчеркнул Папа: будут и унижения, и неистовая враждебность. «А там, где есть настойчивость в гонениях на христианина, на человека, там есть и дьявол». У лукавого два стиля: сладкое обольщение и дикая ярость. Его гордыня настолько велика, что он пытается уничтожить, наслаждаясь разрушением, подчеркнул Епископ Рима: «Подумаем о гонениях на многих святых, на многих христиан, которых не только убивают, но и заставляют страдать и всячески пытаются унизить их до самого конца. Не будем путать простое общественное, политическое, религиозное преследование с яростью лукавого. Дьявол свирепствует, чтобы убивать, и в Апокалипсисе он хочет уничтожить дитя женщины, которая собирается рожать. Два разбойника, распятых вместе с Иисусом, были осуждены на смерть и оставлены умирать с миром. Никто их не оскорблял: никому до них не было дела. Оскорбления предназначались только для Иисуса». В сторону Христа летят насмешки, отметил Папа, и выход для своей разрушительной ярости лукавый находит в духе мира сего. Примером тому является просьба матери сынов Зеведеевых о самых престижных местах для них. «Иисус говорит об унижении, которое станет Его участью, а Его просят о показухе, о власти. Тщеславие, мирской дух – это именно тот путь, по которому дьявол предлагает уйти от Креста Господня. «Вся эта самореализация, карьеризм, мирской успех – это нехристианские дороги; всё это – пути, скрывающие Крест Иисуса».

Завершая свою проповедь Предстоятель Вселенской Церкви сказал: «Пусть Господь дарует нам благодать распознания тех моментов, когда враждебный дух захочет погубить нас яростью и когда тот же дух пожелает усладить нас внешними проявлениями мира сего, тщеславием. Не будем забывать: там, где есть исступление, существует и ненависть, месть побеждённого дьявола. Так продолжается и по сей день в Церкви. Вспомним о жестоком преследовании множества христиан. В эти дни газеты говорили об Асии Биби: девять лет страданий в застенках. Это и есть дьявольская ярость. Да поможет нам Господь отличать путь Господа, путь Креста, от стезей мира сего – тщеславия, внимания к наружности и макияжу».