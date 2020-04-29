На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск молился о единстве Европы

На утренней Мессе 29 апреля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск призвал христиан молиться о благодати простоты и смирения, чтобы наши исповеди были конкретными и помогли обрести Божье прощение. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Предваряя богослужение, Епископ Рима напомнил, что в этот день Церковь празднует память святой монахини Екатерины Сиенской, Учителя Церкви, покровительницы Италии и Европы: «Помолимся о Европе, о единстве Европы, о единстве Европейского союза: чтобы все вместе мы могли идти вперёд, как братья».

В своей проповеди Святейший Отец размышлял над Первым посланием святого Иоанна (1 Ин 1,5-2,2), в котором апостол утверждает, что Бог есть свет, и если мы говорим, что имеем общение с Ним, то имеем общение друг с другом, а Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Святой Иоанн учит: если кто говорит, что безгрешен, – обманывает себя, а если исповедует свой грех, то Бог прощает его и очищает от всякой неправды. Апостол, отметил Папа Франциск, призывает к конкретности, к истине: мы не можем ходить в свете и одновременно пребывать во тьме. Но ещё хуже – ходить в сумраке: мы думаем, что ходим в свете, и это нас успокаивает. Полутьма очень коварна, подчеркнул Святейший Отец. Её противоположность – это конкретность в распознавании своих грехов. Истина конкретна, ложь – эфемерна: поэтому мы должны исповедоваться в своих грехах не абстрактно, а со всей ясностью.

В Евангелии дня (Мф 11, 25-30) Господь прославляет Небесного Отца за то, что Он открыл Благую Весть «младенцам». Малые, подчеркнул Папа, исповедуются очень просто, они говорят конкретные вещи, потому что обладают замечательным Божьим даром – искренней простотой. Именно такое качество должно быть присуще ученикам Христа: нужно быть простыми и конкретными, то есть со стыдом исповедовать конкретные грехи, а это путь к истинному смирению. И напротив, абстрактная исповедь общими словами приводит нас к темноте, подчеркнул Преемник Святого Петра. Находясь перед Господом, важно свободно называть вещи своими именами, обладать мудростью конкретики, потому что дьявол стремится погрузить нас в сумрак, где нет ни белого, ни чёрного. Господу не по сердцу теплохладные; нужно всегда помнить, что духовная жизнь проста, но мы усложняем её нюансами.

В завершение своей проповеди Папа Франциск призвал христиан молиться Господу о благодати простоты, ясности и прозрачности, о смиренном понимании, кто мы есть на самом деле перед Богом.