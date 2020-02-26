На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о том, кто является в Церкви «первым»

В своей проповеди на утренней Мессе 25 февраля в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск сослался на слова Иисуса, обращенные к ученикам, спорившими о том, кто из них более важен: «Если кто хочет быть первым, пусть будет из всех последним и всех слугой» (Мк 9,35). Понтифик подчеркнул, что споры, продиктованные стремлением к успешной карьере, обусловлены действием духа мира сего, и напомнил слова апостола Иакова: «Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу»(Иак 4,4). «В Евангелии нет компромиссов. Если кто захочет жить по Евангелию, идя при этом на компромиссы, он в итоге окажется во власти духа мира сего, которому неизменно присущ поиск компромиссов ради карьеры, ради господства, ради собственного возвышения», – предостерег Святейший Отец. Он также обратил внимание на опасность зависти, которая побуждает к причинению вреда ближним, вновь процитировав в этой связи Послание Апостола Иакова – «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?»(Иак 4,1) – и подчеркнув полную актуальность этих слов и для нашего времени. Речь в данном идет не только о войнах и вооруженных конфликтах, но и о деловой и профессиональной конкуренции. Стремление любой ценой сделать карьеру порождает зависть, которая, в свою очередь, пробуждает желание уничтожить другого человека, очернить его. Иисус заметил подобные устремления у Своих учеников, а потому прямо обличил их, призвав бескорыстно служить ближним, добровольно занимать «последние места».

«Кто является самым важным в Церкви? Папа, епископы, монсеньоры, кардиналы, настоятели самых лучших приходов, руководители объединений мирян? Нет! ‘Первым’ в Церкви является тот, кто служит, а не тот, кто носит больше титулов», – подвел итог Папа Франциск, добавив при этом, что дух бескорыстного служения и смирения – это единственное средство нейтрализации духа мира сего.

По материалам Vatican News