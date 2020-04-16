На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о радости христианского благовестия

Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров:

Во вступлении к утреннему богослужению Светлого четверга в Доме Святой Марфы Епископ Рима сказал: «В эти дни меня упрекают в том, что я забыл поблагодарить группу людей, которые тоже работают… Я благодарил врачей, медсестёр, волонтёров… ‘Но Вы забыли про аптекарей’, а ведь они тоже усердно трудятся, чтобы помочь больным выйти из болезни. Помолимся и о них».

В своей проповеди Святейший Отец прокомментировал Евангелие о святого Луки, в котором Воскресший Иисус является двум ученикам (Лк 24,35-48): они смущены и потрясены, но Господь успокаивает их, а затем открывает «их ум к уразумению Писаний». Папа отметил, что от нежданной радости ученики не могли поверить в увиденное. Исполниться радости – это наивысший опыт утешения. Это полнота присутствия Господа, плод Святого Духа и великий дар Божьей благодати.

Папа процитировал Апостольское обращение Папы Римского Павла VI Evangelii nuntiandi, в котором говорится о радости, присущей благовестникам. Мы обладаем великой силой для проповеди Евангелия и непрестанного свидетельства жизни, подчеркнул в заключение Папа Франциск: этой силой является радость Господа, которая есть плод Святого Духа.