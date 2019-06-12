На Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск говорил о бескорыстии христианского служения

Свою проповедь на утренней Мессе 11 июня, в день памяти апостола Варнавы, в часовне Дома Святой Марфы Папа Франциск посвятил связи между служением и бескорыстием, исходя из евангельского отрывка о миссии апостолов, — сообщает София Халходжаева.

«Христианин не может оставаться неподвижным», духовная жизнь должна «всегда находиться в пути», подчеркнул Папа, комментируя слова Иисуса из Евангелия от Матфея: «Ходя, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Именно в этом заключается миссия, и речь идёт о «жизни в служении», причём служении бескорыстном, подчеркнул Святейший Отец.

Спасение невозможно купить, продолжил Епископ Рима, напомнив, что Бог «спасает нас безвозмездно» и «не требует от нас оплаты». И как Бог поступает с нами, так и мы должны поступать с другими. Это особенно касается пастырей Церкви, предостерег Святейший Отец: прискорбно, что находятся пастыри, которые делают Божью благодать предметом торга: «Я сделаю, но это будет стоить столько-то…».

«В духовной жизни нас всегда подстерегает опасность поскользнуться на вопросе об оплате, даже когда говорим с Господом, как если бы мы хотели подкупить Господа. Нет! Это неправильный путь. <…> Отношения бескорыстия с Богом помогают нам находиться в аналогичных отношениях с другими, будь то в христианском свидетельстве, в христианском служении либо в жизни пастырей Народа Божия, находясь в пути. Христианская жизнь – это движение. Проповедуйте, служите другим, а не используйте других. Служите и даром давайте то, что даром получили. Пусть наша святая жизнь будет пронизана этой открытостью сердца, дабы милости, которые Он желает нам подарить, – бескорыстие Божье могло войти в наши сердца. Да будет так», — сказал Папа.