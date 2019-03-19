На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск призвал не осуждать ближних, а прощать

В своей проповеди на утренней Мессе в часовне Дома Святой Марфы в понедельник 18 марта Папа Франциск прокомментировал евангельские слова «Не судите, да не судимы будете» (Лк 6,38-39), подчеркнув, что истинный путь в жизни состоит в подражании Небесному Отцу, отличительной чертой Которого является Его милосердие, настолько всеобъемлющее, что готово прощать даже «ужасные поступки».

Призывая Своих учеников «быть милосердными как милосерд Отец наш Небесный», Иисус дал ряд практических советов относительно того, как этого можно достичь. Прежде всего, нельзя осуждать и сплетничать. Между тем, привычка к подобным вещам порой настолько глубоко проникает в наше существо, что мы ее перестаем замечать. Осуждение ближнего сплошь да рядом становится поводом, чтобы начать разговор: «Ты погляди, что он натворил!» Нам же необходимо возрастать «в мудрости и великодушии», что ведет к отказу от пустословия, от привычки походя осуждать и с превеликим трудом прощать. Иисус учит: «Прощайте, и будет вам прощено». Добродетель прощения тесно связана с добродетелью милосердия и милостыни. Притом милостыня бывает не только материальная,но и духовная: посвятить время человеку, который в этом нуждается,посетить больного, просто кому-то улыбнуться…

По материалам Vatican News