На Мессе в Доме Св. Марфы Папа Франциск предостерег от теплохладности

В понедельник 16 декабря Папа Франциск совершил в часовне Дома Святой Марфы утреннюю Мессу и в своей проповеди прокомментировал евангельское чтение (Мф 21,23-27) о диалоге между Иисусом и первосвященниками и старейшинами народа, которые спрашивают Христа, какой властью Он учит в Храме. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Господь задаёт собеседникам встречный вопрос: происходит ли крещение Иоанново по внушению свыше или же оно есть дело только человеческое, на что собеседники отказываются давать ответ. Папа отметил, что современные теплохладные христиане ведут себя так же, как те первосвященники: они тоже стремятся ‘поставить Бога в тупик’, и умыть руки, едва только наступит час испытаний. Святейший Отец назвал это поведение весьма опасным, ибо оно бросает вызов Богу: ведь если бы Господь поступал аналогичным образом, «мы бы никогда не попали в рай». Папа отметил, что Христос учил и исцелял людей, и это вызывало смятение среди первосвященников и старейшин: доброта и забота Иисуса привлекала к Нему множество людей. Именно поэтому религиозные лидеры бросают вызов авторитету Мессии. Иисус, подчеркнул Папа, мудро отвечает оппонентам, задав им вопрос о происхождении духовной власти Иоанна Крестителя, в которую они не верили, но и не противились ей из страха перед народом. Такое трусливое «застревание на полпути» характеризует первосвященников и старейшин как «людей посредственных и лжецов в вере», подчеркнул Понтифик и добавил: «Не только Пилат умыл руки, но и эти люди, утверждавшие, что они не знают ответа. Не вступать в отношения с другими, не вмешиваться в их проблемы, не бороться за добро, не бороться за исцеление многих людей, которые в этом нуждаются, говоря, что ‘лучше не вмешиваться, не стоит пачкать об это свои руки’».

Похожим образом поступают и христиане, охладевшие к своей вере, утратившие смысл жизни, ставящие ультиматум Богу: «Или Ты сделаешь это для меня, или моей ноги не будет в церкви». Теплохладные верующие легко умывают руки, как те ученики, что Пасхальным утром направились в Эммаус: увидев радостных мироносиц, встретивших Воскресшего Господа, они всё же не поверили им, «ибо у женщин буйная фантазия», и предпочли отмежеваться от Благой Вести.

Завершая проповедь, Святейший Отец предложил своим слушателям задаться вопросом: живёт ли в их сердцах хоть одно из проявлений духовной теплохладности? Если это так, то её нужно поскорее изгнать, чтобы «проложить прямой путь грядущему Господу».