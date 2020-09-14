На Кубе впервые прошла трансляция церковного праздника Богоматери Милосердия

Кубинское телевидение впервые транслировало службу и торжественную Евхаристию в церковный праздник Богоматери Милосердия Покровительницы Кубы, и это событие уже провозгласили «началом новой эры» в отношениях государства и Церкви, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

Служба прошла 8 сентября, в храме Богоматери Милосердия в городке Эль-Кобре недалеко от Сантьяго-де-Куба. До сих пор религиозные празднества никогда не транслировались правительственными СМИ Кубы, и потому разрешение на трансляцию считается эпохальным событием, знамением новой эры в отношении государства к вере.

Торжественную Мессу отслужил монс. Дионисио Гарсия, архиепископ Сантьяго-де-Куба, и богослужение транслировалось по одному из главных национальных каналов кубинского телевидения в духе новых отношений сотрудничества между Церковью и государством. Свидетелями религиозной службы и обрядов смогли стать самые широкие слои верующего населения, испытывающего тяготы карантина во время пандемии Covid-19. Сам прелат в канун празднества пояснил, что торжества на праздник Богоматери Милосердия спланированы с соблюдением всех правил профилактики заражения во время эпидемии. Лишь небольшая группа верующих была допущена на мессу в храм в Эль-Кобре.

Провинциальные радиостанции также транслировали молитвы и богослужения епископов в каждой епархии на праздник Богоматери Милосердия Святой Покровительницы Кубы. Она известна среди кубинцев и как «Дева Мамбиса», поскольку глубоко почиталась борцами за независимость Кубы, которые, согласно преданиям, пронесли ее образ по полям сражений.

Храм Богоматери Милосердия – глубоко почитаемая в народе святыня. Архивы города Эль-Кобре повествуют, что в 1612 году трое рыбаков гибли в море во время бури, когда их спас образ Пресвятой Девы, вынесенный морем на дощечке. Это оказалась керамическая статуэтка в желтой накидке с надписью «Я Дева Милосердия». Чудо явления Богоматери и спасения произошло в заливе близ медного рудника Эль-Кобре («кобре» — медь по-испански), и потому найденную в море статуэтку Богоматери Милосердия в народе называют также Богоматерь Эль-Кобре или Нуэстра-Сеньора-де-ла-Каридад-дель-Кобре или Вирхен де ла Каридад дель Кобре. В 1936 году Папа Бенедикт XV провел каноническую коронацию образа Богоматери Милосердия и провозгласил ее Святой Покровительницей Кубы.