На католическом кладбище Новосибирска помянули всех усопших верных (ФОТО)

2 ноября, в День поминовения всех усопших верных, принято не только совершать Заупокойные Мессы в храмах, но и молиться в местах захоронений, на кладбищах.

Согласно учению Церкви, поминовение усопших предполагает прежде всего заботу о душах, находящихся в чистилище. Поэтому сегодня духовенство и верные католических приходов столицы Сибири отправились на заснеженное кладбище, где было совершено традиционное Поминальное богослужение и состоялась Процессия за усопших.

Вечный покой даруй им, Господи, и свет вечный да светит им…



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