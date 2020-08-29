На Филиппинах от COVID-19 скончался католический архиепископ

Католический архиепископ Оскар Крус скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, 26 августа в филиппинском городе Сан-Хуан в возрасте 85 лет. Иерарх находился в больнице с 10 августа, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Архиепископ Крус возглавлял архидиоцез Лингайен-Дагупана с 1991 по 2009 год, после чего ушел на покой. В 1994-1999 годах он был председателем Конференции епископов Филиппин. О его смерти сообщил нынешний архиепископ Лингайен-Дагупана Сократес Вильегас. «Он был верным пастырем, отважным пророком, блестящим знатоком канонического права, – написал архиепископ Вильегас на своей странице в Facebook. – Мое сердце преисполнено благодарности за то, что мне довелось встретиться с таким великим деятелем Церкви, как архиепископ Оскар Крус». Архиепископ Крус не раз выступал с критикой коррумпированных чиновников и президентов Филиппин, он также возглавлял кампанию против нелегального игорного бизнеса. После ухода на покой архиепископ исполнял обязанности судебного викария в национальном апелляционном трибунале Филиппин.

Прощание с архиепископом Оскаром Крусом прошло 28 августа в соборе Святого Евангелиста Иоанна в Дагупане в закрытом режиме.

На сегодня известно как минимум о десяти католических епископах, скончавшихся от коронавируса. Из них архиепископ Крус – первый иерарх, умерший от COVID-19 в Азии. До этого вирус унес жизни четырех епископов в Южной Америке, трех – в Европе, одного – в Северной Америке и одного – в Африке. В эту статистику не вошли два епископа (в Китае и Бангладеш), вылечившихся от коронавируса и почивших вскоре после этого.