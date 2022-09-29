Мьянма, свидетельство миссионерки: Бог призвал меня остаться

Сестра-монахиня Розалинд Арокиасвами из Конгрегации Младенца Иисуса, миссионерка в Мьянме, поделилась с Vatican News своим свидетельством: несмотря политическую обстановку в стране и репрессии после военного переворота в феврале 2021 года она приняла решение – после непростого процесса распознавания, — остаться в Мьянме и продолжать служить людям, уповая на Бога.

Для сестры Розалинд это первый миссионерский опыт за рубежом, и она признается, что для нее было непросто выучить язык и интегрироваться в местные реалии. Поэтому, когда вспыхнула гражданская война и многие монашеские конгрегации стали открыто выражать протест против режима, сестра Розалинд опасалась, что лишится визы и будет отправлена на родину. Однако она поняла, что Бог призвал ее страдать вместе с народом, который Он Сам ей вверил вместе с миссионерским призванием.

Конечно, были «моменты сомнений и беспокойства», — рассказывает монахиня, уверенная, что они являлись «испытанием веры». «Медленно, но неумолимо, неведомым мне образом я поняла, что Бог погружает меня в ситуации, в которых я должна проявить верность Ему». Тогда она приняла решение остаться и отдать жизнь за людей, особенно за самых бедных. Сделав выбор, сестра Розалинд «почувствовала в себе такой мир и спокойствие, каких никогда прежде не испытывала».

В Мьянме «нет никакой гарантии, что моя жизнь будет в безопасности, — рассказывает далее сестра Розалинд. — Многие молодые женщины были убиты или подверглись беспощадному насилию, большое число людей спасается бегством, а их дома подожгли… Я могу погибнуть от бомбы или от одной лишь пули. Это звучит страшно, но такова реальность, в которой мы живем. Если это воля Божья для меня, я готова: как Иисус отдал жизнь за Своих овец, так и я готова отдать жизнь за людей, с которыми живу». Эти люди действительно нуждаются в помощи: многие здесь умирают от голода и от лишений, а присутствие монахинь воспринимается большинством из них как благословение: «Они знают, что есть к кому обратиться, чтобы выговориться, рассказать о своих волнениях и тревогах, о бессилии и ментальных страданиях. Мы не в состоянии помочь им финансово, и они знают об этом, и все же считают одно лишь наше присутствие благословением, — говорит сестра Розалинд, отмечая, что так считают и католики, и буддисты, и индуисты.

Когда монахиня отправилась в Янгон, чтобы продлить визу, она попросила своих подопечных помолиться. «Их спонтанный ответ растопил мне сердце. Они сказали: не переживай, сестра, все будет хорошо и ты получишь свою визу. Бог не разочарует, Он хочет, чтобы и ты и дальше была с нами. Он знает наши сердца, — рассказала сестра Розалинд. — Мне нечего беспокоиться, но только взывать к Нему постоянно, чтобы вера моя укрепилась».

(На верхнем фото — Сестра Энн Роуз Тванг на коленях перед солдатами в военной форме, март 2021 г.)